Представлена внешняя карта захвата Razer Ripsaw HD

Razer анонсирует выход Razer Ripsaw HD – внешней мультиплатформенной карты захвата с поддержкой full HD и пропуском 4K. Razer Ripsaw HD – компактная внешняя карта захвата, призванная дать стримерам все необходимое для профессиональных трансляций: высокую частоту кадров, детализированное изображение и чистый звук. Ripsaw HD разработана для захвата видео в 1080p при 60 кадрах секунду, чего достаточно для плавной записи геймплея и live-трансляций.

Ripsaw HD имеет функцию пропуска 4K 60 FPS, позволяя стримеру играть так, как и задумано разработчиком – в максимально возможном разрешении. При этом зритель получит четкую картинку в 1080p Full HD при плавных 60 кадрах в секунду.

Ripsaw HD совместима с PC и консолями и легко подключается при помощи входа/выхода HDMI, а также разъема USB 3.0. При помощи встроенного аудиомикшера стример может транслировать звук из игры и с микрофона без задержек и потерь качества. Также это дает возможность использовать один микрофон на двух PC, что избавляет от необходимости применения внешнего микшера и программных решений и позволяет общаться как в игровом чате, так и напрямую в трянсляции.

Максимальное разрешение захвата: 1080p 60 FPS без сжатия

Интерфейс: Только USB 3.0

Видеовход: Цифровой – HDMI 2.0

Аудиовход: Цифровой – HDMI

Вход-микшер: 3.5 мм вход для микрофона / 3.5 мм вход Aux

Видеовыход: HDMI 2.0

Максимальное пропускное разрешение: 2160p60

Прочие поддерживаемые разрешения: 2160p, 1080p, 1440p, 720p, 480p

В комплекте: Кабель USB3.0 Type C to Type A, кабель HDMI 2.0, 3.5 мм аудиокабель

Выход Ripsaw HD дополняет линейку инновационного оборудования для трансляций от Razer, которая включает Razer Kiyo - первую камеру для стримеров с кольцевым освещением, а также Seirẽn Elite – микрофон со встроенным ограничителем уровня шума.