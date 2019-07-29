Представлена встраиваемая система MSI MS-9A89

Компания MSI пополнила ассортимент безвентиляторных ПК моделью MS-9A89, которая ориентирована на промышленную и коммерческую сферу. Новинка характеризуется процессорами Intel Atom x7-E3950, Atom x5-E3940, Core i3-7100U, Core i5-6300U и Core i3-6100U, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, интегрированной графикой Intel, интерфейсами HDMI, LVDS/DVI (опция) и DisplayPort, местом для 2,5-дюймового накопителя, четырёх mSATA, двух карт PCIe Mini, шестью последовательными портами, двумя гигабитными сетевыми контроллерами, портами USB 3.0 и USB 2.0, стандартными аудиогнёздами, а также ОС Windows или Linux. Размеры компьютера равны 215:155:55 мм, масса – 550 г.