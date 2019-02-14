Представлена защищенная фотокамера Fujifilm FinePix XP140

Компания Fujifilm пополнила ассортимент компактных камер моделью FinePix XP140, которая получила защищенное исполнение. Она не боится падений с высоты до 1,8 метра, погружения в воду на глубину до 25 метров и работы при температуре до минус 10 градусов Цельсия.

Новинка также характеризуется 1/2,3-дюймовым КМОП-сенсором с разрешением 16,4 Мп, объективом с пятикратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 28–140 мм в 35-миллиметровом эквиваленте, возможностью записывать видео в разрешении 4K при 15 кадрах в секунду, в Full HD (60р/50р/24р), слотом для карт памяти SD/SDHC/SDXC, 3 дюймовым дисплеем, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1. Размеры камеры равны 109,6:71,0:27,8 мм, а масса – 207,4 граммам. FinePix XP140 появится в продаже в марте по ориентировочной цене 230 долларов.