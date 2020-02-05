Представлена защищенная фотокамера Ricoh WG-70

Компания Ricoh пополнила ассортимент компактных фотокамер моделью WG-70, главной особенностью которой стал корпус повышенной прочности. Новинке не страшны погружения в воду на глубину до 14 метров, падения с полутораметровой высоты и низкие температуры вплоть до минус 10 градусов Цельсия.

Камера характеризуется 1/2,3-дюймовым КМОП-сенсором разрешением 16 Мп, светочувствительностью до ISO 6400, 2,7-дюймовым дисплеем, слотом для карт памяти SD/SDHC/SDXC, интерфейсами USB 2.0 (Micro-B) и HDMI, размерами 122,5:61,5:29,5 мм и массой 193 г вместе с аккумулятором. Новинка появится в продаже в середине марта по цене в 280 долларов.