Представлена защищенная компактная камера Fujifilm FinePix XP130

Компания Fujifilm пополнила ассортимент компактных фотокамер защищенной моделью FinePix XP130, которая приходит на смену модели FinePix XP120. Новинка защищена согласно стандарту IP68, а потому не боится погружения в воду на глубину до 20 метров, падений до 1,75 м, пыли и мороза при температуре до –10 °C.

Камеру оснастили 1/2,3-дюймовым 16,4-Мп CMOS-сенсором с задней подсветкой, объективом Fujinon с 5-кратным оптическим зумом с охватом фокусных расстояний 28–140 мм в 35-миллиметровом эквиваленте, 3-дюймовым дисплеем, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Новинка также поддерживает серийную съемку до 10 кадров в секунду и видеосъемку в формате Full HD при частоте 60 кадров в секунду. Вес устройства равен 207 граммам. Fujifilm FinePix XP130 появится в продаж в марте по цене 13 499 рублей.