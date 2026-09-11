Представлены Maxsun MS-B850M I-CAFE, MS-Challenger B850M-P WIFI и MS-Challenger B850M-B WIFI с сокетом AM5

Maxsun пополнила ассортимент материнских плат для платформы AMD Socket AM5 тремя свежими моделями формата Micro-ATX, построенными на наборе логики B850. В число новинок вошли MS-B850M I-CAFE, MS-Challenger B850M-P WIFI и MS-Challenger B850M-B WIFI. Эти устройства рассчитаны на компактные игровые сборки, организацию рабочих мест в компьютерных клубах, а также на недорогие настольные конфигурации. Модель MS-B850M I-CAFE принадлежит к специальной серии Maxsun, ориентированной на интернет-кафе, и оформлена в красно-чёрной цветовой гамме. В её основе лежит подсистема питания с 8+2+1 фазами, где задействованы компоненты DrMOS на 50 ампер. Плата располагает парой слотов расширения PCIe, двумя разъёмами M.2 для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe NVMe и сетевым портом на 2,5 Гбит/с.

Кроме того, на ней предусмотрены светодиодные индикаторы для диагностики ошибок при загрузке и выявления аппаратных сбоев. Что касается обеих версий Challenger, то они делят между собой значительную часть технических параметров, однако отличаются компоновкой элементов на текстолите. Вариант MS-Challenger B850M-P WIFI выполнен в классическом исполнении Micro-ATX и включает четыре слота DDR5 DIMM, тогда как MS-Challenger B850M-B WIFI имеет более узкую планировку, ограниченную лишь двумя разъёмами под оперативную память. Последняя ориентирована на корпуса, где ширина платы и внутреннее пространство сильно ограничены. Обе платы линейки Challenger оснащаются цепью питания на 6+2+1 фазу с транзисторами SPS DrMOS на 60 ампер. По заявлению Maxsun, поддерживается разгон модулей памяти вплоть до DDR5-8000, хотя фактически достижимые частоты напрямую зависят от интегрированного контроллера памяти процессора, типа используемых DIMM и актуальной версии BIOS.

Список слотов расширения включает один PCIe 5.0 x16, один PCIe 4.0 x4 и ещё один PCIe 3.0 x1. Для установки накопителей предусмотрены два порта M.2: первый работает по протоколу PCIe 5.0 x4, второй — PCIe 4.0 x4. Также имеется два разъёма SATA III для подключения обычных жёстких дисков или дополнительных SSD. Сетевая часть представлена контроллером LAN 2,5 Гбит/с и модулем беспроводной связи Wi-Fi 6. Помимо этого, на платах установлен аудиокодек Realtek ALC897 и присутствует разъём USB Type-C, выведенный на переднюю панель, с пропускной способностью 20 Гбит/с. На печатной плате размещены светодиодные маркеры отладки, которые помогают получить базовые сведения о состоянии системы при её сборке и поиске неисправностей.