Представлены автофокусные кинообъективы Samyang V-AF T1.9

Компания Samyang пополнила ассортимент кинообъективов очень интересной линейкой – V-AF. Как можно догадаться из названия, речь идет об автофокусных объективах. Они предназначены для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E-mount. В линейку войдут пять моделей со светосилой T1.9 и с фокусным расстоянием от 20 до 75 мм: 20 мм, 24 мм, 35 мм, 45 мм и 75 мм. Последний выйдет уже до конца этого месяца. В четвертом квартале ожидается релиз 24 мм и 35 мм моделей, а в 2023 году – 45 и 20-мм объективов.

Все модели могут похвастаться одинаковым форм-фактором, массой 280 граммов, габаритами 72,2:72,1 мм, LED-индикатором записи, настраиваемым переключателем M1/M2, кнопкой фокусировки, покрытием разрешения 8К и единым цветовым тоном. Цены пока не раскрываются, но они явно не будут высокими.

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