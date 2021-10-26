Представлены четыре новых чипсета Snapdragon для телефонов среднего и начального уровня

Qualcomm только что представила четыре новых набора микросхем - два новых набора микросхем и две версии существующих микросхем Plus. Основное внимание уделяется подключению 5G. Кроме того, три из четырех используют современный но не слишком дорогой 6-нм узел.

Snapdragon 778G+. Оригинальный Snapdragon 778G оказался весьма популярным среди премиум пользователей, этот новый чип будет еще больше. Как и прежде, он изготовлен по 6-нм техпроцессу, хотя был усовершенствован для обеспечения более высоких тактовых частот. Ядро Kryo 670 Prime теперь работает на частоте 2,5 ГГц (вместо 2,4 ГГц). Кроме того, графический процессор Adreno 642L также получил импульс, обещающий на 20% более высокую производительность. Остальное, как и раньше, модем X53 5G для нисходящих каналов до 3,7 Гбит / с и восходящих каналов 1,6 Гбит / с, тройной IPS (Spectra 570L).

Snapdragon 695. Это продолжение Snapdragon 690 , на этот раз с поддержкой mmWave 5G. Это должно сделать новый чип популярным среди операторов связи, которые продвигают свои сети mmWave, но есть также некоторые приличные улучшения производительности. Snapdragon 695 улучшает производительность ЦП до 15% и производительность графического процессора до 30%. Это связано с тем, что он переходит на более новые ядра ЦП Kryo 660 и Adreno 619.

Snapdragon 680 оснащен модемом 4G LTE, поэтому он будет использоваться в базовых устройствах среднего класса. Все это - смесь старых и новых функций. Во-первых, он построен на том же 6-нм узле, что и его братья. Однако он использует ядра ЦП Kryo 265, которые предположительно являются обновленными версиями ядер Kryo 260, которые в последнее время использовались в Snapdragon 662. У него такой же графический процессор Adreno 610.

Snapdragon 480+. Оригинальный Snapdragon 480 был первый 400-й серии чипсетов Qualcomm с модемом 5G, который сделал это общий взгляд на более доступные 5G телефоны. Этот процессор в основном такой же, но быстрее. Snapdragon 480+ по-прежнему является 8-нм чипом с относительно старыми ядрами ЦП Kryo 460 и графическим процессором Adreno 619. Однако основной процессор теперь работает на частоте 2,2 ГГц (по сравнению с 2,0 ГГц), графический процессор также был ускорен. Этот чип может управлять дисплеями 1080p + с частотой до 120 Гц, тогда как Snapdragon 680 может делать это только с частотой 90 Гц.