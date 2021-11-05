Представлены дроны DJI Mavic 3 и Mavic 3 Cine

Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделями Mavic 3 и Mavic 3 Cine, которые оснащаются двумя камерами. Единственным отличием модели Mavic 3 Cine является возможность записывать видео в Apple ProRes 422 HQ с разрешением 5,1K при 50 к/с и встроенный твердотельный накопитель на 1 ТБ.

Устройства характеризуются основной 20-Мп камерой (датчик формата Four Thirds) с 24-мм оптикой, вспомогательной 12-камерой (датчик 1/2 дюйма) с фокусным расстоянием 162 мм, трехосевой стабилизацией изображения, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, записью MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 со скоростью 200 Мбит/с и разрешением до 4К при 120 к/с у обычного Mavic 3, функцией определения препятствия на расстоянии 200 метров, дальностью полета 15 км, размерами в сложенном виде 221:96,3:90,3 мм, в разложенном – 347,5:283:107,7 мм и массой 895 граммов. Базовая версия Mavic 3 оценена в 2200 долларов, а самая дорогая версия Cine Premium Combo стоит 5000 долларов. Она включает Mavic 3 Cine, новый контроллер DJI RC Pro, четыре ND-фильтра (ND64, ND128, ND256, ND512), два дополнительных аккумулятора, хаб для подзарядки, четыре набора сменных пропеллеров и рюкзак.