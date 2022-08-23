Представлены кинообъективы Viltrox Cine S 23/33/ 56mm T1.5​

Компания Viltrox пополнила ассортимент кинообъективов моделями Cine S 23mm, 33mm, 56mm T1.5, которые предназначены для беззеркальных камер формата MFT. Новинки характеризуются оптической конструкцией из 11 элементов в 10 группах у 23 мм модели, а также 10 элементами в 9 группах у двух других объективов, 14-лепестковой диафрагмой, одинаковыми размерами (72:75 мм), диаметром, кольцом фокусировки и положением кольца диафрагмы, массой 500, 510 и 540 граммов, максимальным значением диафрагмы T1.5 и минимальным T16, а также минимальным эффектом дыхания фокуса. Цена объективов составляет 415 долларов по отдельности или 1200 долларов за комплект.