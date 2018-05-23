Представлены компьютеры серии Acer Nitro N50

Acer представила новые игровые компьютеры и мониторы серии Nitro, способные подарить незабываемые впечатления от игр.

Компьютеры Nitro N50 и мониторы Nitro VG0 и RG0 отлично подойдут как для развлечений, так и для творчества.

Компьютеры серии Acer Nitro N50 c видеокартами до NVIDIA® GeForce® GTX 1070 и процессорами Intel® Core™ 8-го поколения созданы, чтобы дарить максимальные впечатления от игры.

Мониторы серии Nitro поддерживают технологию AMD Radeon FreeSync™, а благодаря технологии Visual Response Boost™ имеют фантастическую скорость реакции пикселя. Мониторы Acer Nitro VG0 и RG0 отмечены престижной наградой Red Dot Design Awards 2018.

Основные моменты: