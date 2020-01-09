Представлены мини-ПК ECS Liva Z3 Plus на Intel Core i7 10-го поколения

Компания ECS показала на выставке CES 2020 мини-ПК Liva Z3 Plus и Z3E Plus, которые отличаются лишь отсеком для 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA в последней модели. Новинки характеризуются 6-ядерным процессором Intel Core i7 10-го поколения (Comet Lake-U), слотом для твердотельного накопителя M.2-2280 с интерфейсами PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с, слотом M.2 E-key для беспроводного адаптера 802.11ax или 802.11ac, двумя портами GbE, встроенным помощником Amazon Alexa с четырьмя микрофонами A4PC, разъемом для гарнитуры, четырьмя портами USB 3.1 Gen 1, а также интерфейсами HDMI 2.0 и mini-DisplayPort 1.2. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.