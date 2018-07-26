Представлены мини-ПК Intel NUC на процессорах Coffee Lake

Компания Intel представила восемь мини-ПК NUC на базе процессоров Coffee Lake, из которых пять моделей являются Barebone-комплектами, а три – оснащаются накопителями и оперативной памятью. Пользователь сможет выбирать из трех процессоров: Core i3-8109U, Core i5-8259U или Core i7-8559U. Новинки характеризуются встроенной графикой Iris Plus Graphics 655, двумя слотами для оперативной памяти, одним слотом для SSD формата M.2 2280, адаптерами беспроводных интерфейсов, портами HDMI 2.0, RJ45, USB 3.1 (x4), USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 и DisplayPort 1.2, а также слотом для карт microSD. Три вышеупомянутые модели оснащаются 4 или 8 ГБ оперативной памяти, жестким диском объёмом 1 или 2 ТБ, а также SSD Optane объёмом 16 или 32 ГБ.