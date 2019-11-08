Представлены мини-ПК Shuttle DS10 на Intel Whiskey Lake

Сетевые источники сообщают о выходе новых мини-ПК Shuttle XPC DS10, основанных на процессорах Intel Whiskey Lake. Новинки могут похвастаться низким уровнем шума за счет пассивного охлаждения, габаритами 20:16,5:3,95 см, местом для 2,5-дюймового накопителя, слотом M.2-2280 для SSD с поддержкой NVMe, вторым слотом M.2, который занят модулем WLAN/Bluetooth, а также возможностью установить до 32 ГБ оперативной памяти в двух слотах SO-DIMM, интерфейсами HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2 и VGA, двумя портами Gigabit Ethernet, портами COM и слотом для карт памяти.

Итак, модель DS10U оснащается 2-ядерным CPU Intel Celeron 4205U с графикой Intel UHD Graphics 610 и четырьмя портами USB 3.1 Gen 1. Другие модели имеют более быстрые порты USB 3.1 Gen 2. Модел DS10U3 получила 2-ядерный чип Intel Core i3-8145U с графическим ускорителем Intel UHD Graphics 620, DS10U5 оснастили процессором Intel Core i5-8265U с графикой Intel UHD Graphics 620, а топовая модель DS10U7 может похвастаться процессором Intel Core i7-8565U. Цена мини-ПК составляет 239 евро, 448 евро, 556 евро и 712 евро, соответственно.