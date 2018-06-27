Представлены неттопы ACEPC GK1 и GK2 на платформе Intel Gemini Lake

Сетевые источники сообщили о начале продаж неттопов ACEPC GK1 и GK2, построенных на аппаратной платформе Intel Gemini Lake. Выбор разработчиков пал на четырехъядерный процессор Celeron J4105 с частотой 1,5 ГГц (динамически повышается до 2,5 ГГц) и графикой Intel UHD Graphics 600. Также отметим 4 ГБ оперативной памяти DDR4, флеш-модуль на 32 ГБ, возможность установить 2,5 дюймовый накопитель и твердотельный модуль М.2, двухдиапазонный (2,4 / 5 ГГц) адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11n, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, слот для карты microSD, интерфейсы HDMI, USB 3.0 и USB 2.0, активную систему охлаждения в модели GK1 и пассивную в случае с GK2. Габариты неттопов равны 140:140:47 мм и 140:140:47 мм. Ориентировочная цена новинок составляет 200 долларов.