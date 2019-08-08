Представлены неттопы ZOTAC ZBOX Magnus E Mini Creator PC

Компания ZOTAC пополнила ассортимент неттопов ZBOX моделями Magnus E Mini Creator PC, которые получили корпус объемом 2,65 литра. Модификации новинки оснащаются четырехъядерным процессором Intel Core i5-9300H с частотой 2,4–4,1 ГГц или шестиядерным Core i7-9750H с частотой 2,6–4,5 ГГц, графикой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6 в первом варианте и GeForce RTX 2070 с 8 ГБ памяти GDDR6 во втором, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666/2400, местом для 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля М.2 с интерфейсом PCIe/SATA, адаптерами Gigabit Ethernet и 2.5 Gigabit Ethernet, контроллерами беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 6, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, одним портом USB Type-C и четырьмя USB 3.0. Размеры компьютеров равны 210:203:62,2 мм.