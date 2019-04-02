Представлены новые M.2 накопители PATRIOT Viper VPN100

PATRIOT объявила о выпуске новой линейки твердотельных накопителей Viper VPN100 форм-фактора M.2 2280. В новых накопителях используется мощный контроллер Phison E12 PCIe, кроме этого VPN100 обладают аллюминиевыми радиаторами для более эффективного рассеивания тепла.

PATRIOT объявила о выпуске новой линейки твердотельных накопителей Viper VPN100 форм-фактора M.2 2280. В новых накопителях используется мощный контроллер Phison E12 PCIe, кроме этого VPN100 обладают аллюминиевыми радиаторами для более эффективного рассеивания тепла.

Накопители, разработанные на протоколе NVMe, имеют ограничение производительности для поддержания рабочего теплового режима. В новых твердотельных дисках Viper VPN100 M. 2 SSD реализована возможность внешнего контроля и мониторинга температуры, а также предотвращения риска перегрева за счет специального термодатчика. Новинка Viper VPN100 обеспечивает исключительную производительность при скорости последовательного чтения до 3,450 МБ/с (для модели 1 ТБ) и записи до 3,000 Мб/с. Твердотельные накопители Viper VPN100 доступны в объемах 256 Гб, 512 Гб, 1Тб, 2 Тб и имеют трехгодичную гарантию производителя.