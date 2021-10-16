Представлены новые мини-ПК Simply NUC Cypress AMD Ryzen

На этой неделе производитель компактных компьютеров Simply добавил 3 новые системы мини-ПК Cypress Long Life в линейку Simply NUC в виде Cypress LLM2V8CY на базе процессора AMD Ryzen V2748, Cypress LLM2V6CY на базе процессора AMD Ryzen V2546 и Cypress LLM2V5CY на базе процессора AMD Ryzen V2516. Цены начинаются от 639 долларов, новые системы мини-ПК являются первыми мини-ПК 4 × 4 с процессорами AMD V2000 Embedded.

Поддерживая широкий диапазон электропитания от 12 до 24 В постоянного тока и расширенный диапазон рабочих температур от 0 до 60 ° C, Cypress обеспечивает длительную и надежную работу. Для дополнительных входов / выходов функциональная модернизация корпуса может легко предоставить дополнительные данные, видео или порты LAN. Предлагая множество операционных систем, Cypress может поддерживать индивидуальные потребности в Windows 10, Ubuntu и Fedora. Благодаря многочисленным процессорам, памяти, хранилищу, ОС и вариантам монтажа Cypress можно настроить для удовлетворения широкого спектра встраиваемых систем.

Cypress предлагает Intel Wi-Fi 6 и порт Ethernet 2,5 Гбит / с для обеспечения безупречной связи в загроможденных средах, TPM для безопасной связи и четыре сверхскоростных порта USB для гибкости ввода-вывода. Благодаря двум DisplayPort через порты Type-C и двум портам HDMI Cypress имеет достаточную полосу пропускания для управления четырьмя мониторами 4K с частотой 60 Гц для сложных цифровых изображений. Карту Wireless-AX можно установить в один из двух слотов M.2, оставив другой свободный слот для быстрого SSD.