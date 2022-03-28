Представлены новые модели Alfa Romeo Giulia и Stelvio Estrema

Alfa Romeo объявила о выпуске новых моделей высшего класса Alfa Romeo Giulia и Stelvio Estrema. Эти новые модели ограниченного выпуска получат ряд улучшений по сравнению со стандартными автомобилями, в том числе уникальный интерьер и экстерьер с использованием углеродного волокна и многое другое.

Инженеры начали с уровня отделки салона премиум-класса Veloce и добавили технологии динамики движения от высокопроизводительной модели Quadrifoglio, включая стандартную активную подвеску Alfa. Усовершенствованная технология подвески «считывает» дорогу и быстро регулирует положение амортизаторов, чтобы улучшить характеристики управляемости на скорости, сохраняя при этом комфортную езду. Система управления действует в соответствии с выбранным режимом на переключателе производительности Alfa Romeo DNA на центральной консоли. Модели Estrema выигрывают от непрерывной динамики и веса в сотрудничестве с командой Alfa Romeo F1 Team ORLEN, чтобы максимально использовать технологию Формулы-1. 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач используются совместно с моделями Giulia и Stelvio. Estrema добавляет стандартную систему полного привода Alfa Romeo Q4 для Stelvio и дополнительную для Giulia. Двигатель с непосредственным впрыском обеспечивает лучшие в своем классе показатели для стандартной трансмиссии мощностью 280 л.с.