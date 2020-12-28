Представлены объективы Viltrox AF 24MM F1.8 FE, 35MM F1.8 FE и 50MM F1.8 FE

Компания Viltrox пополнила ассортимент автофокусных объективов моделями AF 24MM F1.8 FE, AF 35MM F1.8 FE и AF 50MM F1.8 FE для беззеркальных камер с креплением Sony E. Первая характеризуется конструкцией из 11 элементами в 9 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, диаметром 70 мм, длиной 85,0 мм и массой 340 г. AF 35MM F1.8 FE оснащается схемой из 10 элементов в 8 группах, фокусировкой на 40 см, диаметром 70 мм, длиной 88,2 мм и массой 340 г. Наконец, AF 50MM F1.8 FE характеризуется конструкцией из 11 элементов в 10 группах, минимальной дистанцией фокусировки 50 см, размерами, как у AF 35MM F1.8 FE, а также массой 350 г. Все объективы поддерживают фильтры диаметром 55 мм.