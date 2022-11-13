Представлены очки Huawei Vision Glass

Компания Huawei в рамках китайской выставки 2022 World VR Conference показала очки Vision Glass. Новинка похожа на очки дополненной реальности, но это немного другое устройство. Гаджет не может похвастаться наличием памяти и чипсета. Ему нужна привязка со смартфоном посредством кабеля. Очки характеризуются двумя OLED-экранами с разрешением 1920:1080 пикселей для формирования виртуального дисплея с диагональю 120 дюймов, яркостью 480 кд/кв.м, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и регулировкой диоптрий, а также громкоговорителями. Отсутствие большого количества компонентов внутри позволило сделать очки компактными. Huawei Vision Glass появятся в розничной продаже в следующем месяце, но цена пока не раскрывается.

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