Представлены планшеты Honor Pad 6 и Honor Pad X6

Бренд Honor пополнил ассортимент планшетов моделями Honor Pad 6 и Honor Pad X6, которые получили фирменный процессор Kirin 710A. Первую оснастили 10,1-дюймовым экраном разрешением 1920:1200 пикселей, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1, металлическим корпусом толщиной 7,55 мм и массой 460 граммов, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, двумя громкоговорителями с технологией Histen 6.1, а также версией с поддержкой LTE.

Honor Pad X6 характеризуется 9,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 3/32 ГБ и двумя громкоговорителями.