Представлены процессоры Intel Core i7-8665U и Core i5-8365U

Компания Intel представила мобильные процессоры Core i7-8665U и Core i5-8365U, которые отличаются от других CPU Whiskey Lake-U поддержкой технологий платформы vPro. Речь идет о защите данных, дистанционном управлении, управлении жизненным циклом ПК и пр.

Обе новинки характеризуются четырьмя вычислительными ядрами и поддержкой многопоточности. Core i7-8665U имеет частоту 1,9-4,8 ГГц и 8 МБ кэш-памяти, а Core i5-8365U частоту 1,6-4,1 ГГц и 6 МБ кэш-памяти. Также отметим поддержку работы с оперативной памятью LPDDR3 частотой 2133 МГц, DDR4 частотой 2400 МГц и TDP 25 Вт. Неделю назад состоялась премьера схожих CPU AMD: Ryzen Pro 3000 и Athlon Pro Mobile.