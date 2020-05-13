Представлены процессоры Intel Xeon W-1200 для рабочих станций

Компания Intel пополнила ассортимент процессоров Comet Lake семью моделями Xeon W-1200, которые ориентированы на создание рабочих станций. Новинки с индексом P имеют TDP 125 Вт, W-1290T – 35 Вт, а остальные – 80 Вт.

Все процессоры характеризуются двухканальным контроллером оперативной памяти DDR4-2933 МГц (до 128 ГБ), интегрированными графическими адаптерами UHD P630 c 24 исполнительными блоками, поддержкой памяти ECC и Optane, сокетом LGA1200, поддержкой (кроме W-1250 и W-1250P) технологии Turbo Boost 3.0 с максимальной частотой 5,2 ГГц для W-1290P, W-1290 – 5,1 ГГц, W-1290T – 4,7 ГГц, W-1270P – 5,1 ГГц, W-1270 – 5,0 ГГц, а в случае флагманских W-1290P и W-1290 – поддержкой технологии Thermal Velocity Boost, которая поднимет их частоту до 5,3-4,9 ГГц и 5,2-4,7 ГГц.
Комментарии и отзывы Intel Xeon W-1200
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