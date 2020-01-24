Представлены процессорные кулеры Akasa Vegas Chroma

Компания Akasa пополнила ассортимент процессорных кулеров моделями Vegas Chroma LG и Vegas Chroma AM, предназначенными для чипов Intel и AMD соответственно. Новинки радиального типа характеризуются радиатором из анодированного алюминия, 120-мм вентилятором со скоростью вращения в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту, потоком воздуха объёмом до 87 кубических метров в час, уровнем шума до 32,5 дБА и RGB-подсветкой. Размеры Vegas Chroma LG составляют 120:120:59 мм, а масса – 380 г. Модель поддерживает процессоры Intel LGA115x. Vegas Chroma AM характеризуется габаритами 120:120:63 мм, массой 340 г и поддержкой чипов AMD AM4/AM3+.