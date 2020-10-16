Представлены реальные размеры PS5

Хотя приставку PS5 довольно давно официально анонсировали, до сих пор мало кто понимает, как консоль выглядит в реальной жизни. Да, уже было представлено видео, на котором консоль разобрали на столе, но это все равно не дало полного представления о том, как устройство реально выглядит на столе и какие у продукта габариты. Теперь в сети появилась новая реклама консоли, в которой пользователям объяснили, какие габариты у новинки. Стоит отметить, что устройство достаточно компактное и вполне поместится на столе у пользователя. Да, конечно, хотелось бы все равно увидеть приставку вживую перед приобретением, но уже сейчас можно хотя бы примерно понимать, на что рассчитывать. Хотя, с другой стороны, консоль все же больше своего основного конкурента.