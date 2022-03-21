Представлены сервера SuperBlade, Twin и Ultra от Supermicro на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области высокопроизводительных вычислений объявляет о революционной производительности процессоров AMD EPYC 3-го поколения с технологией AMD 3D V-Cache в передовых серверах Supermicro. Высокоплотные, оптимизированные по производительности и экологически чистые системы SuperBlade и оптимизированные для нескольких узлов системы TwinPro и двухпроцессорные оптимизированные системы Ultra продемонстрируют значительное повышение производительности при использовании новых процессоров AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache для технических вычислений.

SuperBlade установил несколько мировых рекордов в тестах SPECjbb 2015-Distributed Critical-jOPS и max-jOPS с улучшением до 17% при использовании процессоров AMD EPYC 7003 с технологией AMD 3D V-Cache по сравнению с процессорами AMD EPYC 7003 без технологии AMD 3D V-Cache, что значительно повышает производительность корпоративных рабочих нагрузок. По результатам тестирования AMD технические рабочие нагрузки на процессоры AMD EPYC 7003 с технологией AMD 3D V-Cache могут показать улучшение до 66 % в ряде целевых приложений по сравнению с сопоставимыми процессорами EPYC 3-го поколения без кэш-памяти. Системы Supermicro Twin представляют собой ведущую в отрасли многоузловую платформу с четырьмя серверами в компактном корпусе высотой 2U. Система Supermicro TwinPro имеет гибкие возможности хранения и подключения к сети, а также общие системы охлаждения и питания, что снижает потребление электроэнергии за счет высокой плотности. Серверы Supermicro Ultra — это традиционные высокопроизводительные двухпроцессорные серверы высотой 1U или 2U, которые поддерживают широкий спектр ЦП, вариантов ввода-вывода и большой объем памяти. Теперь они доступны с новыми процессорами AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache.
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