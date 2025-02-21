Представлены телевизоры TCL X11K QD-Mini LED TV

Компания TCL представила в Европе серию телевизоров X11K QD-Mini LED TV, в которую вошли модели с диагональю 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями CrystGlow HVA с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц с поддержкой VRR, контрастностью 7000:1, 14122 участков затемнения, пиковой яркостью 6500 нит, 97-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ, HLG и HDR10+, звуковой системой Bang & Olufsen, чипом AiPQ для масштабирования до 4K и компенсации движения (MEMC), предустановленной операционной системой Google TV, поддержкой Google Assistant, а также функций AirPlay и Miracast. Цены и дата начала продаж телевизоров будут объявлены позже.

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