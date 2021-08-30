Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники Philips...

Лампы для новых устройств производятся в Европе и сохраняют мощность излучения в течение 6000 часов, тогда как некоторые другие УФ-трубки могут потерять до 50% мощности излучения уже после 500 часов работы. Несмотря на высокую энергоэффективность – более 30%, лампы Philips обладают низким уровнем энергопотребления – 24 Вт. В новинках также предусмотрены специальные функции для безопасной работы и интуитивно понятный интерфейс, который отвечает за лёгкость в управлении. Кроме того, они выполнены из высококачественных материалов, которые не подвергаются воздействию ультрафиолета.
Камера объёмом 10 литров оснащена двумя ультрафиолетовыми лампами, которые позволяют инактивировать вирусы и бактерии. Процесс стерилизации организован максимально эффективно – внутренние стенки устройства выполнены из нержавеющей стали, и ультрафиолетовые лучи отражаются в них несколько раз, обрабатывая содержимое со всех сторон. Функциональный дизайн камеры позволяет использовать каждый сантиметр пространства. Можно убрать корзину, расположенную в верхней части устройства, чтобы положить больше вещей или вместить более крупные по размеру предметы, а удобное расположение крышки позволяет без труда загрузить или достать вещи. Для запуска устройства нужно выбрать одну из четырёх функций, расположенных на сенсорной панели управления: дезинфекция, хранение, сушка и дезинфекция+сушка. Камера обладает системой двойной защиты, при которой источник УФ-излучения автоматически отключается при открытии крышки.
Датчик фиксирует любое движение в радиусе пяти метров – если во время работы светильника в комнату войдёт человек или домашнее животное, устройство автоматически выключится.
Устройства можно приобрести в официальном магазине Philips а также на сайте магазина электроники М.Видео, маркетплейсах Ozon.ru и Wildberries.ru.