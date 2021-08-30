Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники Philips

Компания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, представляет ультрафиолетовые камеры и светильники Philips. Устройства инактивируют SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19, – более чем на 99%, обеспечивая быстрый и эффективный способ дезинфекции поверхностей в комнате и небольших предметов – например, ключей, игрушек и мобильных телефонов. Новинки обладают функциями для безопасного использования, а также интуитивно понятным интерфейсом, который делает управление ими максимально лёгким.

Лампы для новых устройств производятся в Европе и сохраняют мощность излучения в течение 6000 часов, тогда как некоторые другие УФ-трубки могут потерять до 50% мощности излучения уже после 500 часов работы. Несмотря на высокую энергоэффективность – более 30%, лампы Philips обладают низким уровнем энергопотребления – 24 Вт. В новинках также предусмотрены специальные функции для безопасной работы и интуитивно понятный интерфейс, который отвечает за лёгкость в управлении. Кроме того, они выполнены из высококачественных материалов, которые не подвергаются воздействию ультрафиолета.

Камера для дезинфекции личных вещей

Камера позволит быстро продезинфицировать небольшие предметы – например, банковские карточки, ключи, электронные устройства, кухонные приборы, зубные щётки и расчёски. Защита от вирусов особенно важна для семей с маленькими детьми, и это решение – надёжный способ дезинфекции бутылочек, пустышек и игрушек. При этом можно не беспокоиться о сохранности вещей – камера обладает двойной системой защиты, которая автоматически отключает источник ультрафиолетового излучения, как только открывается крышка.

Камера объёмом 10 литров оснащена двумя ультрафиолетовыми лампами, которые позволяют инактивировать вирусы и бактерии. Процесс стерилизации организован максимально эффективно – внутренние стенки устройства выполнены из нержавеющей стали, и ультрафиолетовые лучи отражаются в них несколько раз, обрабатывая содержимое со всех сторон. Функциональный дизайн камеры позволяет использовать каждый сантиметр пространства. Можно убрать корзину, расположенную в верхней части устройства, чтобы положить больше вещей или вместить более крупные по размеру предметы, а удобное расположение крышки позволяет без труда загрузить или достать вещи.

Для запуска устройства нужно выбрать одну из четырёх функций, расположенных на сенсорной панели управления: дезинфекция, хранение, сушка и дезинфекция+сушка. Камера обладает системой двойной защиты, при которой источник УФ-излучения автоматически отключается при открытии крышки.

Настольный светильник для дезинфекции поверхностей и предметов

Настольный светильник Philips инактивирует вирусы, бактерии, плесень и споры в течение нескольких минут. Продолжительность дезинфекции зависит от размеров комнаты, а также типа поверхностей и предметов, находящихся в помещении. При работе светильника используется доза облучения, превышающая необходимую, – это позволяет уничтожить большинство микробов, которые были протестированы на воздействие ультрафиолетового излучения.

Датчик фиксирует любое движение в радиусе пяти метров – если во время работы светильника в комнату войдёт человек или домашнее животное, устройство автоматически выключится.

Устройства можно приобрести в официальном магазине Philips а также на сайте магазина электроники М.Видео, маркетплейсах Ozon.ru и Wildberries.ru.
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