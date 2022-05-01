Представлены умные бутылки Hidrate Spark для занятий спортом

Apple анонсировала новый продукт для индийского рынка новую умную бутылку - Hidrate Spark. Это интеллектуальный продукт, который может отслеживать количество воды, потребляемой пользователями. Эта информация пересекается с другими деталями, связанными с телом пользователя и режимом физической подготовки. Умные бутылки, предназначены для пользователей, которые регулярно занимаются спортом или тренируются для фитнеса, поскольку правильное потребление воды является ключевым аспектом хорошего здоровья.

Новая серия смарт-бутылок Hidrate Spark включает четыре модели. А именно, Hidrate Spark 3, Hidrate Spark Pro, Hidrate Spark Steel и Hidrate Spark Steel Pro. Базовый Hidrate Spark 3 с объемом 590 мл и стоит 59 долларов. Версия Pro с объемом воды 710 мл продается по такой же цене. Версия с 620 мл стоит 69 долларов, а модель Pro Steel — топовый вариант емкостью 950 мл, доступна за 79 долларов.
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