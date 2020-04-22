Представлены встраиваемые ПК Aaeon Boxer-8251AI, Boxer-8240AI и Boxer-8222AI

Компания Aaeon представила новые встраиваемые ПК Boxer-8251AI, Boxer-8240AI и Boxer-8222AI, которые предназначены для сферы ИИ и вычислений на периферии облака. Модель Boxer-8251AI получила платформу NVIDIA Jetson Xavier NX с 384 ядрами CUDA, 48 тензорными ядрами и двумя ядрами NVDLA, поддержкой работы с несколькими нейронными сетями и скоростью обработки до 21 TOPS. Boxer-8240AI характеризуется платформой Jetson AGV Xavier, в активе которой 512 ядер CUDA и 64 тензорных ядра. Его скорость обработки достигает 32 TOPS. Модель Boxer-8222AI оснащается Jetson Nano, который работает с несколькими нейронными сетями, обрабатывает несколько изображений с высоким разрешением одновременно, имеет 128 ядер CUDA. Его скорость составляет 472 GFLOPS.