Представлено восемь процессоров AMD Ryzen Pro 3000

Компания AMD представила процессоры Ryzen Pro 3000, которые найдут свое применение в настольных ПК партнеров AMD – HP, Lenovo и других. Отметим три топовые новинки: 12-ядерную Ryzen 9 PRO 3900 с частотами 3,1-4,3 ГГц, восьмиядерную Ryzen 7 PRO 3700 с частотами 3,6-4,4 ГГц и шестиядерную Ryzen 5 PRO 3600 с частотой 3,6-4,2 ГГц – все вышеуказанные CPU могут похвастаться многопоточностью и TDP 65 Вт.

Есть и среднеуровневые модели: это 4-ядерные процессоры с графикой Vega: Ryzen 5 PRO 3400G с частотой 3,7-4,2 ГГц и 65 Вт, Ryzen 5 PRO 3400GE с частотой 3,3-4,0 ГГц, TDP 35 Вт и многопоточность, а также Ryzen 3 PRO 3200G (3,6-4,0 и 65 Вт) и Ryzen 3 PRO 3200GE (3,3-3,8 ГГц) без многопоточности. Компьютеры на основе этих процессоров появится в продаже до конца года.