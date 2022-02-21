Предстоящая утечка спецификаций компьютера Intel NUC 12 Extreme

В наши дни NUC Extreme не имеет ничего общего с точки зрения дизайна ни с оригинальным NUC, ни с его более ранними братьями Extreme, поскольку он превратился в довольно здоровенную систему малого форм-фактора. Просочилась информация о NUC Extreme 12-го поколения, и она преподнесла несколько неожиданных сюрпризов, как в хорошем, так и в плохом смысле. Похоже, что будет два основных базовых SKU, NUC12EDBi9 и NUC12EDBi7, с 65-ваттным процессором Core i9-12900 и Core i7-12700.

Первое, что бросается в глаза в спецификации, это тот факт, что Intel выбрала пару слотов DDR4 SO-DIMM, а не DDR5. СЭто может быть связано с отсутствием на рынке модулей DDR5 SO-DIMM, но это выглядит странно для продукта с названием Extreme. Поддерживаются скорости памяти до 3200 МГц и может быть установлено до 64 ГБ. Что касается хранилища, поддерживается не менее трех дисков PCIe 4.0 M.2 NVMe с использованием форм-фактора 2280. Два слота также могут принимать диски 2242 и диски SATA. Полноценный слот PCIe 5.0 x16 также присутствует для дополнительной видеокарты.

В NUC 12 Extreme нет недостатка в возможностях подключения, и самым большим сюрпризом здесь является то, что Intel выбрала порт Ethernet 10 Гбит/с в качестве стандартного. Core i9 также получает дополнительный порт 2,5 Гбит/с. Порт HDMI, к сожалению, относится к версии 2.0b, хотя есть также два порта Thunderbolt 4, которые можно использовать как выходы DP. На задней части раположились шесть портов USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) USB-A с дополнительными портами USB-A и USB-C спереди, которые, по-видимому, обеспечивают только 5 Гбит/с. На передней панели также находятся аудиоразъем 3,5 мм и устройство для чтения SD-карт. Он оснащен модулем Intel Wi-Fi 6E AX211, который также поддерживает Bluetooth 5.2, использующий внутренние антенны.