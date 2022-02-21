Предстоящая утечка спецификаций компьютера Intel NUC 12 Extreme

В наши дни NUC Extreme не имеет ничего общего с точки зрения дизайна ни с оригинальным NUC, ни с его более ранними братьями Extreme, поскольку он превратился в довольно здоровенную систему малого форм-фактора. Просочилась информация о NUC Extreme 12-го поколения, и она преподнесла несколько неожиданных сюрпризов, как в хорошем, так и в плохом смысле. Похоже, что будет два основных базовых SKU, NUC12EDBi9 и NUC12EDBi7, с 65-ваттным процессором Core i9-12900 и Core i7-12700.

Первое, что бросается в глаза в спецификации, это тот факт, что Intel выбрала пару слотов DDR4 SO-DIMM, а не DDR5. СЭто может быть связано с отсутствием на рынке модулей DDR5 SO-DIMM, но это выглядит странно для продукта с названием Extreme. Поддерживаются скорости памяти до 3200 МГц и может быть установлено до 64 ГБ. Что касается хранилища, поддерживается не менее трех дисков PCIe 4.0 M.2 NVMe с использованием форм-фактора 2280. Два слота также могут принимать диски 2242 и диски SATA. Полноценный слот PCIe 5.0 x16 также присутствует для дополнительной видеокарты.

В NUC 12 Extreme нет недостатка в возможностях подключения, и самым большим сюрпризом здесь является то, что Intel выбрала порт Ethernet 10 Гбит/с в качестве стандартного. Core i9 также получает дополнительный порт 2,5 Гбит/с. Порт HDMI, к сожалению, относится к версии 2.0b, хотя есть также два порта Thunderbolt 4, которые можно использовать как выходы DP. На задней части раположились шесть портов USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) USB-A с дополнительными портами USB-A и USB-C спереди, которые, по-видимому, обеспечивают только 5 Гбит/с. На передней панели также находятся аудиоразъем 3,5 мм и устройство для чтения SD-карт. Он оснащен модулем Intel Wi-Fi 6E AX211, который также поддерживает Bluetooth 5.2, использующий внутренние антенны.
Комментарии и отзывы Intel NUC 12 Extreme
Мини-ПК ASUSTEAM поддерживает воспроизведение 4K Ultra HD со…
Мини-ПК ASUSTEAM поддерживает воспроизведение 4K Ultra HD соASUSTEAM - это сверхкомпактный мини-ПК, идеально подходящий для дома или офиса благодаря поддержке воспро…
Новый браузер Vivaldi 5…
Новый браузер Vivaldi 5Сегодня был представлен обновленный браузер Vivaldi 5 и теперь он доступен для загрузки и установки. В по…
Обновление Disney + включает поддержку Apple SharePlay…
Обновление Disney + включает поддержку Apple SharePlayApple включила SharePlay на iOS, iPadOS и tvOS с версией 15.1. Новая функция теперь доступна в приложении…
L-Launcher - бесплатное приложение для запуска смарт-часов…
L-Launcher - бесплатное приложение для запуска смарт-часовAndroid начинался как продвинутая операционная система для цифровых устройств. Но за почти два десятилети…
iMac Pro 2022 года будет поставляться с чипсетом M1 Pro/Max…
iMac Pro 2022 года будет поставляться с чипсетом M1 Pro/MaxВ своем последнем отчете, Марк Гурман подробно рассказывает об обновлении Apple iMac Pro 2022 года, котор…
NVIDIA выпускает Clara Parabricks v3.7 на базе графического …
NVIDIA выпускает Clara Parabricks v3.7 на базе графического NVIDIA объявила о выпуске новой версии Clara Parabricks 3.7, обеспечивающей оптимизированные и ускоренные…
NVIDIA TAO поможет создавать готовые к производству модели И…
NVIDIA TAO поможет создавать готовые к производству модели ИNVIDIA опубликовала более подробную информацию о своей платформе адаптации модели искусственного интеллек…
Выпущен портативный проектор Pluslane с автофокусом…
Выпущен портативный проектор Pluslane с автофокусомPluslane — это новый портативный FullHD проектор, способный проецировать изображение с диагональю от 50 д…
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor