Предстоящее обновление Windows 11 даст вашему компьютеру оценку Eco Score

Три необъявленные страницы настроек и функций Windows 11 были обнаружены в программном обеспечении: Sustainability, Focus и Notifications. Возможно, самым интересным из трех обновлений является новая страница настроек System > Sustainability.

В верхней части скриншота вы можете увидеть пять обведенных листьев с подзаголовком «Экономия энергии». Albacore утверждает, что эти глифы заполняются, чтобы указать Eco Score вашего устройства, и эта функция станет активной позже.Ожидается, что листья будут заполнены зеленым, чтобы дать вам приблизительное представление об этой оценке, если не указано процентное или числовое значение. Под разделом Eco Score есть переключатель, позволяющий Microsoft применять рекомендации Eco по умолчанию. Также через данную функцию вы можете узнать о том, как утилизировать свой старый компьютер.

Первое крупное обновление Windows 11 должно быть выпущено в конце этого месяца. Мы можем ожидать редизайна медиаплеера, обновленное приложение «Блокнот» и различные улучшения панели задач, а также различные настройки и исправления.
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