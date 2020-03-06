Предстоящий чип Kirin 1020 предложит на 50% больше производительности

Huawei планирует выпустить первый 5 нм мобильный чип Kirin 1020. Согласно представленной информации, мобильный чип Kirin 1020 может похвастаться увеличение производительности на 50%, по сравнению с чипом предыдущего поколения Kirin 990.

Такое увеличение производительности возможно благодаря ядрам Cortex-A78. Чип Kirin 1020 будет иметь встроенный модем 5G. Ожидается, что Huawei готовит Kirin 1020 к новой линейки Mate 40.

Когда появится новый чип не известно, но одно мы знаем точно, мобильный чип Kirin 1020 составит конкуренцию другим чипам, таких как A14 Bionic от Apple и Snapdragon 875 от Qualcomm.