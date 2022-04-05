Предстоящий чипсет серии Snapdragon 7 будет оснащен ядрами Cortex-A710 и A510

Сегодня были раскрыты ключевые характеристики грядущего процессора серии Snapdragon 7. Грядущий чипсет будет иметь 4 ядра ЦП Cortex-A710 и 4 ядра ЦП Cortex-A510, а также графический процессор Adreno 662. Этот процессора всего на шаг отстает от Snapdragon 8 Gen 1, в котором одно из ядер Cortex-A710 заменено на сверхмощное ядро ​​Cortex-X2.

Предстоящий чип, скорее всего, будет называться Snapdragon 7 Gen 1 — в соответствии с обновленным соглашением об именах компании. Информации о том, кто будет делать чип, пока нет. Он может быть основан на 4-нм техпроцессе Samsung или 5-нм TSMC.