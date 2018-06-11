Предварительный обзор ASUS Mini PC ProArt PA90. Тьма мощности

2018-06-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS Mini PC ProArt PA90; [93]
Компания ASUS показала себя с отличной стороны в области создания классной компьютерной периферии и игровых компьютеров. На данный момент достойных конкурентов не так много, особенно если учитывать стоимость и качество продукции этого бренда. Теперь же производитель нацелился на профессионалов, которые хотят на своем компьютере работать, а не в игрушки играть. Довольно похвальное желание, ведь на сегодняшнем рынке возможностей купить компьютер помимо Mac нет. Теперь вот есть крутой компьютер ASUS Mini PC ProArt PA90, у которого предостаточно возможностей для монтажа видео, работы с изображениями и прочих моментов. Давайте посмотрим что именно нам предлагает производитель и поймем почему вокруг этого компьютера так много новостей и шума в сети. Все же, мы обычно привыкли видеть что-то в таком роде на игровом поприще, а тут настоящая платформа для работы.

Характеристики

Внутри данного компьютера расположена материнская плата, в которую уже установлен производительный процессор Intel Core восьмого поколения. Точную модель пока что никто не называет, но есть ощущение, что производитель просто еще сам не решил, какой именно камень сюда ставить. Но, мы уверены, что он будет достаточно мощным. За графику нового компьютера будет отвечать профессиональная видеокарта NVIDIA Quadro. Вы могли увидеть ее только в довольно дорогих рабочих системах, теперь вот в компактном решении ее тоже установили. Про оперативную память ничего не сказали, но есть слух, что будет вариант от 16 до 128 гигабайт ОЗУ. Этого точно хватит для работы, не говоря уже о каких-либо более казуальных задачах. Хранить же личный контент вы будете на встроенном накопителе Intel Optane. Объем тоже не уточняется, этот параметр можно будет комбинировать и выбирать то, что вам необходимо.

Дизайн корпуса

Выглядит компьютер довольно интересно и необычно — это цилиндр с неким подобием углов. Корпус выполнен из серебристого материала, смотрится это дорого, плюс большинство компьютеров на рынке получают классическую форму корпуса. Здесь же нестандартный корпус придает устройству эффекта уникальности. Не могу пока что сказать как это повлияет на температуры и на воздушный поток, но это явно самый красивый компьютер на современном рынке. Даже Apple со своим Mac Pro проигрывает в плане внешнего вида.

Бонусы

Начнем с того, что в компании уверяют — корпус продуман до мелочей и система охлаждения позволит работать с устройством максимально эффективно, без перегрева. Говорить о точных температурах никто не стал, но уверяют, что они не будут уступать большинству компьютеров на рынке. Плюс к этому, компьютер будет работать максимально тихо — производитель подразумевает, что вы поставите эту модель на стол возле себя, так что турбина под ухом была бы не очень приятной. Здесь вроде как реализовали свои технологии, позволяющие вентиляторам не издавать лишнего шума, при этом нормально гонять воздух вдоль корпуса.

Итог

Пока что определенные характеристики компьютера остаются в тайне, да и стоимость никто не называет. Но, это явно будет очень производительная система за громадную сумму для тех, кто работает с видео или фото на профессиональном уровне. Стоит понимать, что доступным этот компьютер никак не будет — внутри слишком много производительного железа, которое само по себе стоит больших средств. Будем ждать официальной стоимости и тогда можно будет сравнить устройство с другими девайсами на рынке, с тем же Mac Pro, например. Это весьма интересное сравнение гигантов рынка.


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