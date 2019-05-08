Предварительный обзор ASUS ROG Strix B365-G Gaming. Идеально для вашего ПК

Дизайн корпуса

Сегодня мы решили поговорить о материнской плате ASUS ROG Strix B365-G Gaming, которая была только-только анонсирована. Это очень интересная модель, которая выполнена в достаточно компактном форм-факторе, у нее нет ничего лишнего и только красивые декоративные элементы. Давайте посмотрим на то, что же умеет данная материнская плата, почему она так хороша и почему она вообще заинтересовала аудиторию пользователей. Должен же быть в ней изюм, правильно?

Характеристики

Стоит сразу отметить, что дизайн материнской платы практически никак не влияет на ее возможности, параметры или характеристики. То есть, если вы купите материнскую плату с зеленым текстолитом без всевозможных декоративных решений, то она будет работать точно так же, как стильное решение с подсветкой. Другое дело, что пользователи при сборке компьютера хотят получить не просто рабочую систему, но и привлекательный внешний вид — все же сейчас корпуса покупают со стеклянной панелью и прочие красивые штуки, чтобы потом сидеть и наслаждаться. И у ASUS ROG Strix B365-G Gaming с внешним видом все очень даже хорошо — черный текстолит выглядит крайне дорого и достойно, на нем нанесены надписи интересные и в целом это выглядит круто. Даже декоративный кожух на портах смотрится достаточно интересно, хотя сейчас этим уже никого не удивишь.

Особенности

Производитель изначально хотел создать компактную материнскую плату, которая не проигрывала бы большим форматам в плане возможностей и характеристик. Данная модель построена в форм-факторе Micro-ATX, то есть она достаточно компактная и меньше стандартной ATX платы, но все же не такая маленькая, как еще более компактные решения. В основе материнской платы лежит набор логики Intel B365, то есть собрать игровой компьютер вы точно сможете, просто не будет возможности разогнать процессор по множителю. Но, это далеко не всем и нужно. Зато вы может поставить сюда процессор восьмого или девятого поколения и совершенно спокойно работать с компьютером, создавать рабочую станцию или игровую систему, например. В этом плане материнская плата мне очень понравилась — она дает массу возможностей для сборки компьютера мечты, хотя это далеко не флагманская модель и стоит она не дорого.

Итог

Данная плата поддерживает установку оперативной памяти объемом до 64 гигабайт, то есть у вас может быть конфигурация из четырех планок оперативной памяти по 16 в одной планке. Это достаточно большой объем и большая часть пользователей, естественно, столько памяти ставить не будет. Но, сама возможность очень радует, особенно если вы на данной плате захотите собрать компьютер для монтажа видео или фото. Кроме того, материнская плата может похвастаться двумя портами PCIe 3.0 x16 — вы можете поставить две видеокарты в SLI и получить громадную производительность в играх или при работе с тяжелым контентом. Это очень круто, как мне кажется, тем более при таких компактных размерах.На текущий момент производитель еще не готовы отправлять материнскую плату в продажу и, возможно, менеджерам еще нужно оценить конкурентов и выбрать более оптимальную стоимость. Но, уже сейчас можно с уверенностью говорить, что ASUS ROG Strix B365-G Gaming идеально подойдет как для геймерского компьютера, так и для рабочей станции. Да, вы не сможете разгонять процессор по множителю, но если у вас в названии процессора нет буковки К, то он заметно дешевле и его в принципе нельзя разогнать «легальным» образом. И в данной ситуации материнская плата будет просто идеальным выбором.