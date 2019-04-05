Предварительный обзор Acer Aspire 7 на Intel Kaby Lake G. Стоит ли?

Характеристики

Подавляющее большинство пользователей считает, что на современном рынке действительно классных рабочих ноутбуков не так уж много. Более того, многие уверены, что для работы подходит исключительно MacBook Pro или его более простые версии, тогда как все ноутбуки на Windows проигрывают. Сегодня мы посмотрим на отличное устройство, которое готово легко уделать все яблочные ноутбуки как в плане стоимости, так и в плане производительности.

В основе ноутбука лежит аппаратная платформа Intel Kaby Lake G, которая действительно интересна многим, кто интересуется современными технологиями и уникальными решениями. Эта платформа дает новый набор возможностей для пользователя в повседневной работе. За основу производительности ноутбука взят процессор Core i7-8705G, который работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 3,1 гигагерца в режиме штатной нагрузки и на тактовой частоте 4,1 гигагерца в режиме повышенной нагрузки. То есть, это довольно мощное решение, которое дает действительно широкий набор возможностей для того, чтобы работать с контентом так, как вам удобно. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память DDR4 с объемом 16 гигабайт. Других вариантов комплектации нет, но в целом и это уже воодушевляет — настоящая рабочая платформа получается.

Дизайн корпуса

Итог

Стоит отметить, что система-на-чипе условно называется гибридной, ведь в составе процессора идет графический ускоритель Radeon RX Vega M GL. Это не дискретная видеокарта в полный рост, как мы все привыкли, а именно условно интегрированное графическое ядро от компании AMD. Данная видеокарта, если ее можно так назвать, способна выдавать приличную производительность и работать с видео или фото, например, вам будет вполне комфортно. Надеяться на невероятно плавный монтаж видео в 4К разрешении не приходится, но просто нарезать ролик или поработать с цветом вы точно сможете, не говоря уже о более простых задачах вроде запуска офисных программ и всего в таком духе. Встроенная же память представлена накопителем PCIe NVMe SSD с объемом 512 гигабайт, который отлично справляется с поставленными задачами — вы можете и достаточно много контента хранить, и работать на максимальной скорости.Даже после беглого взгляда на ноутбук Acer Aspire 7 становится понятно, что дизайнеры явно не планировали удивлять нас тонкими рамками и прочими невероятными вещами. Нет, наоборот, здесь все максимально практично и просто — дисплей обрамляет увесистая рамка из темно-серого пластика, на тыльной стороне тоже ничего удивительного. Производитель словно решил сделать ставку на производительное железо и хороший дисплей, тогда как в дизайн вложили заметно меньше ресурсов. Хотя, клавиатура с подсветкой очень понравилась — на такой точно будет удобно работать и заниматься любыми задачами. Весит ноутбук, кстати, достаточно мало и носить его не составит труда.

За базовую версию ноутбука Acer Aspire 7 на новой аппаратной платформе просят довольно много денег — 1500 долларов. Это совсем не дешево, даже если учитывать стоимость на более дорогие устройства крупных производителей вроде Apple. Стоит ли платить столько денег именно за это устройство? Все зависит от ваших задач. Например, если вам нужен софт под Windows и вы не намерены играться с лишним софтом, то да, берите и не пожалеете. Железо производительное, корпус прочный и практичный в использовании, разрешение дисплея радует. Хотя, конечно, конкурировать с MacBook будет крайне тяжело.