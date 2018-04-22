Предварительный обзор Acer Chromebox CXI3. Слишком дорого

Стоит сказать, что рынок неттопов в прошлом году постоянно развивался и показывали массу новых решений, но потом почему-то все заглохло. Видимо, пользователи не в восторге от такого решения, да и в тех же офисах, на которые были нацелены компактные компьютеры, вполне можно собрать недорогой компьютер в обычном формате, сейчас есть все необходимые железки. Помимо этого, операционная система ChromeOS постепенно умирает — фанаты перешли на Windows, которая при всех своих недостатках на бюджетных ноутбуках выглядит куда интереснее. На фоне всего этого новость о релизе неттопа Acer Chromebox CXI3 на операционной системе от Google показалась мне весьма странной. Это как выпускать сейчас смартфоны с диагональю 4 дюйма на FirefoxOS. Однако, компания решила выпустить свое устройство и сегодня мы посмотрим на то, что умеет этот девайс и стоит ли он ваших денег. Дам спойлер — не стоит.

Характеристики

Начнем с того, что данная модель может быть построена как на слабеньком процессоре, так и на весьма мощном Intel Core i7. Базовая комплектация порадует вас процессором Intel Celeron 3865U Kaby Lake. Да, это седьмое поколение процессоров Intel, а не восьмое, как все могли подумать. В принципе, между ними нет кардинальной разницы, так что особо больших проблем не вижу. Просто сам процессор работает на двух ядрах с тактовой частотой 1,8 гигагерца, то есть мощности высокой от него ждать не стоит. Объем оперативной памяти у данного девайса составляет 4 гигабайта. С головой достаточно для казуальных задач, а вот встроенной памяти всего 32 гигабайта. Тут уже грустно становится, ведь один фильм в FullHD разрешении до 15 гигабайт весть может. В плане встроенной памяти неттоп очень слабый конкурент на современном рынке, как не крути.

В топовой комплектации продукт выглядит более привлекательным, вот только толку от этого не много. Сюда поставили процессор Intel Core i3-7130U Kaby Lake, он работает на двух ядрах, но тактовая частота составляет уже 2,7 гигагерца. Оперативной памяти сюда поставили целых 8 гигабайт, а встроенной памяти 64 гигабайта. Конечно, со встроенной памятью все очень плохо, зато остальные характеристики вполне адекватные. Проблема лишь в том, что монтировать видео или работать с изображениями вы не сможете комфортно на данной операционной системе. Так что какой смысл во всем этом — не совсем понимаю. Ставить i7 на компьютер, где толком софта нет для работы.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у данного продукта все очень даже хорошо — очень компактный неттоп с приличным количеством портов. На левой грани расположен порт Ethernet, есть три порта USB 3.0, один порт HDMI и даже USB Type-C. На обратной стороне расположена кнопка подачи питания, там же два порта USB и 3,5-мм разъем для наушников. Вообщем, портов предостаточно, можно внешний жесткий диск добавить и будет нормально памяти для фильмов и хранения данных. Корпус компьютера полностью пластиковый, имеются отверстия для вывода воздуха.

Итог

Стоимость компьютера в базовой комплектации составляет 300 долларов. Это довольно низкая стоимость, хотя, с другой стороны, я бы попытался собрать компьютер за аналогичные средства, только на Windows. Да, будет не так красиво и компактно, но там возможностей больше. А это версия для тех, кто хочет просто листать почту, общаться в социальных сетях и смотреть фильмы по сети. В топовой комплектации компьютер стоит 470 долларов и это уже слишком, как по мне. Сюда же еще диск внешний докупить нужно будет, чтобы назвать это чудо полноценным компьютером. А там уже и до обычного компьютера по деньгам недалеко.