Предварительный обзор Acer ConceptD 700. Новый взгляд на ПК

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном необычном компьютере, который создавали для ценителей дизайна, однако с прицелом на сложные задачи. То есть, это настоящая рабочая станция с громадной производительностью, которая при этом выглядит как современный дизайнерский продукт с большим набором преимуществ. Итак, давайте посмотрим.

Характеристики

Мы привыкли к тому, что современный компьютер представляет собой коробку, которая спереди втягивает воздух, а сзади выгоняет его уже в нагретом состоянии. Собственно, это довольно банальное описание, но оно подходит буквально к каждому современному компьютеру. Разработчики Acer ConceptD 700 решили это изменить и представили более элегантное виденье компьютера, который сможете поставить себе на рабочий стол и создавать контент или играть в игры. Устройство выполнено в овальной форме с закругленными гранями, которые привлекают внимание и сразу указывают нам на то, что производитель хотел отказаться от привычного нам квадратного дизайна корпуса. Основная часть продукта окрашена в белый цвет, сверху имеется панель, выполненная под дерево — контраст довольно интересный и тоже привлекает внимание. Получился очень у тонченный корпус, внутри которого производитель уже собрал ПК.

Особенности

В плане производительности к компьютеру Acer ConceptD 700 нет вообще никаких вопросов — производитель поставил в основу компьютера процессор Intel Xeon E, который легко справляется с любыми поставленными задачами как в плане работы с контентом, так и в плане игровых задач. Более того, за графику системы отвечает видеокарта NVIDIA, которую пользователь может выбрать из представленного набора. В максимальной комплектации будет установлена видеокарта Quadro RTX 4000, которая, естественно, является мощнейшим инструментом для вычислений, работы с объемными объектами и исследовательских целей. Оперативной памяти у продукта может быть вплоть до 64 гигабайт и этого вполне достаточно, чтобы вы не ощущали дискомфорта при работе с любыми задачами. Это классная рабочая станция с весьма высокой производительностью в стильном корпусе.

Итог

В современном мире накопители играют достаточно важную роль — пользователям нужно где-то хранить личный контент, рабочие проекты, игры, фильмы и прочие вещи. И именно благодаря этому производители стали ставить в свои компьютеры много накопителей или слоты под эти накопители, чтобы вы могли поставить столько памяти, сколько вам нужно. В данной системе вы можете использовать как SATA-накопители (HDD и SSD) и накопители, которые работают по интерфейсу PCI. Естественно, второй вариант гораздо более быстрый по всем параметрам и такие накопители дают достаточно много возможностей. Кроме того, производитель оборудовал компьютер отличной системой охлаждения — несмотря на отсутствие большого количества отверстий, перегрева воздуха внутри не происходит. А это важное преимущество, учитывая столь мощную начинку системы.Нужно понимать, что это достаточно производительный компьютер в очень стильном корпусе, а значит он априори не может быть доступным продуктом — производитель делает ставку на тех пользователях, которые хотят получить классный продукт и готовы за это платить. За самую базовую версию системы производитель запросил 1699 евро, а вот стоимость топового уровня пока что нет — производитель еще, видимо, не знает, какая будет стоимость у комплектующих. Однако это очень крутой продукт, который явно стоит своих денег.