Предварительный обзор Alienware Aurora. Мощный игровой ПК

Характеристики

В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том случае, если вы сами собрать компьютер из комплектующих не можете, а поиграть хочется. В такой ситуации покупка готового ПК кажется наиболее оптимальным решением — достал из коробки и уже можно запускать игры. Вот давайте на такой ПК и посмотрим.

Производитель решил не ограничивать вас какой-то одной комплектацией и представил систему, которая подлежит конфигурации при покупке — вы сами можете выбрать процессор, видеокарту и так далее. Выбор достаточно велик и можно собрать компьютер по своим требованиям или кошельку. Например, процессор вы будете выбирать из линейки моделей Intel Core девятого поколения, а самой мощной моделью в списке будет Core i9-9900K с восемью вычислительными ядрами и тактовой частотой 4,7 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы раскрывать потенциал любой видеокарты, но если вам не нужно столько мощности, то можно взять вариант с более простым процессором и не переплачивать за мощность, которая вам не нужна. Видеокарта представлена двумя производителями — NVIDIA и AMD. Вы вольны выбирать того производителя, который вам больше нравится или кажется более надежным.

Дизайн корпуса

В максимально продвинутой сборке можно использовать видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 и AMD Radeon RX 5700 XT, но есть, конечно же, и более простые модели. Все это сделано для того, чтобы вы могли на сайте собрать идеальный компьютер и работать с ним с максимальным комфортом. Оперативная память в системе представлена планками HyperX FURY DDR4-3200 XMP, всего можно установить до 64 гигабайт. Для игрового компьютера достаточно и 16 гигабайт, но если вы берете с запасом или просто хотите получить больше мощности для работы не только в играх, но и в разного рода приложениях, то можно смело брать 32 или даже 64 гигабайт. С встроенной памятью тоже проблем не будет, так как вы можете поставить даже два NVMe M.2 PCIe SSD на 2 терабайта — этого хватит, чтобы хранить целую тьму игр, фильмов и сериалов, которые еще и запускаться будут моментально. Компьютер можно собрать крайне производительный.

Итог

То, что сразу бросается у данного компьютера в глаза, так это дизайн корпуса — он очень стильно выполнен, моментально привлекает к себе внимание и говорит нам о том, что за корпус мы тоже заплатим немалую сумму денег. На фронтальной стороне корпуса расположена овальная полоса с подсветкой, там же логотип компании и порты для подключения периферии. Сама панель выполнена в форме углубления, что позволяет воздуху проходить на фронтальные вентиляторы в достаточной мере. На боковой панели тоже имеется логотип бренда с подсветкой, выглядит очень круто, а на тыльной стороне ничего интересного уже нет. Стоит отметить, что корпус продается в двух цветовых вариантах — белом и сером. В данном случае белый вариант кажется более привлекательным, так как контраст цветов выгодно играет на руку общему дизайну. Хотя, серый корпус тоже смотрится достаточно привлекательно.

Стоит отметить, что если вам не нужен очень мощный компьютер и просто хочется стильный ПК, чтобы запускать простенькие игры и общаться в социальных сетях, то можно взять базовую модель компьютера за 970 долларов. Это довольно неплохое вложение средств — корпус такой вы больше нигде не купите, плюс это готовый к работе компьютер. Вы просто достаете его из коробки и сразу можете играть в игры, без установки компонентов и прочих моментов. Вопрос только в том, за сколько компьютер будет продаваться у нас в России.