Предварительный обзор Anker Nebula Mars II. Крутой проектор

В последнее время проекторы стали более популярными. Конечно, тягаться с телевизорами им пока что очень и очень тяжело, но в определенных сферах проекторы явно более выгодны. Сегодня мы решили рассказать вам про новую модель Anker Nebula Mars II, которая может и не станет каким-то прорывом на рынке развлечений, но точно стоит внимания со стороны публики. Проектор создавали специально для повседневного использования. То есть, это не какой-то корпоративный вариант, который цепляют на здоровенную стойку и больше не двигают с места. Продукт создан для обычных пользователей, которые смотрят дома сериалы и фильмы, хотят иногда переставлять проектор с места на место. Конечно, для офиса и презентаций новинка тоже вполне подойдет, но производитель делает упор именно на казуальное использование. Сегодня мы посмотрим на новинку и решим, стоит ли она такого внимания со стороны прессы.

Характеристики

Проектор умеет делать картинку диагональю от 30 до 150 дюймов. Это первое важное преимущество, ведь тот же телевизор с диагональю в 150 дюймов обошелся бы вам в целое состояние, не говоря уже о том, что таких просто нет в массовой продаже. Если они вообще существуют. Разрешение, которое проецирует продукт, составляет 1280 на 720 точек, то есть обычное HD. Не могу сказать, что это большой недостаток — лишь некоторые бренды перешли на FullHD картинку в последнее время, но множество проекторов выходят с более простой картинкой. Связано это с тем, что на диагонали в 100 дюймов всматриваться в точки никто не станет, здесь преимущество именно в размере полотна. Яркость достигает 300 ANSI люмен, это не так много, но в помещении с закрытыми шторами вы спокойно сможете смотреть на яркую картинку без дискомфорта. Основные характеристики продукта не вызывают удивления, но и ничего плохого в них нет.

Дизайн корпуса

Устройство выглядит довольно привлекательно и складывается ощущение, что разработчик знает что делает. Сверху над проектором имеется ручка, которая не просто для красоты приделана — вы можете носить устройство при помощи этого элемента корпуса. Основное покрытие имеет темно-серебристый цвет, на корпусе нет лишних элементов управления или надписей. Корпус напоминает Apple Mac Pro, только с более квадратной формой и другим цветом. Смотрится очень круто, сразу такую штуку хочется поставить на стол и смотреть фильмы.

Особенности

Производитель решил, что нужно сделать универсальное устройство на все случаи жизни. Так, сюда добавили два 10 Вт динамика, которых хватит с головой для проведения презентации или просмотра фильма в стандартной комнате. Помимо этого, внутри установлена батарея на 12500 мАч, которая позволяет вам четыре часа транслировать картинку без подключения к сети питания. Имеются технологии беспроводной сети Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0, 8 гигабайт встроенной памяти для хранения какого-либо контента и даже процессор на четыре ядра, чтобы картинка не лагала.

Итог

Работает эта красота на Android 7.1 и позволяет вам транслировать контент не только по HDMI и прочим вариантам подключения периферии, но и напрямую с iOS и Android устройств. Вы просто запускаете YouTube на смартфоне и транслируете это все на большую панораму. Стоимость устройства составляет 540 долларов, сюда даже добавили возможность работы в качестве динамика для проигрывания музыки. Очень крутое устройство, как по мне, особенно если вы хотите себе домой большой экран для просмотра фильмов или сериалов. Картинка может и не идеальная, но очень классная.