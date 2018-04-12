Предварительный обзор Asus Huracan. Новое поколение ПК

2018-04-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Asus Huracan; [123]
В последнее время популярность набирают готовые игровые решения — ноутбуки, игровые компьютеры и консоли. Для многих это реально выход, так как покупать дорогостоящую видеокарту и остальные комплектующие сейчас очень невыгодно. Например, отдельно при покупке видеокарты вы отдаете примерно на 30% больше ее реальной стоимости. Так почему бы не купить сразу Asus Huracan и не думать о сборке, подходящих комплектующих и прочих моментах? Все же, не у каждого пользователя есть умения для того, чтобы собрать компьютер самостоятельно, плюс некоторых комплектующих банально нет в магазинах и тогда нужно выкручиваться. Сегодня я расскажу на примере новинки о том, почему готовые компьютеры имеют право на жизнь и почему они могут быть даже дешевле того, чтобы купите и соберете самостоятельно. Давайте посмотрим на то, что получилось у Asus Huracan, чтобы понять к чему все это.

Характеристики

Начнем с процессора — за основу производительности модели взята модель Intel Core i5-8400 или Core i7-8700. Вы можете сами выбрать какой процессор вам больше подходит. Первая модель, i5, подходит для игр и прямых трансляций — шесть ядер и столько же потоков обработки информации, высокая тактовая частота, очень низкий нагрев. Вторая модель больше подходит для тех, кто планирует монтировать видео и все в таком духе, там в два раза больше потоков обработки информации. За графику устройства может отвечать видеокарта GeForce GTX 1060, 1070 или 1080. К сожалению, Ti-версию сюда решили не ставить, может просто нет смысла. Но, у вас есть возможность подобрать нужную комбинацию из процессора и видеокарты, чтобы потом спокойно и с максимальным комфортом играть или работать, тут уже кому что нужно от компьютера. Можно, в принципе, и тем и другим заниматься.

В стоимость нового игрового компьютера входит жесткий диск 3,5-дюйма, объем не уточняется, но вам, скорее всего, дадут варианты на выбор. 1 терабайт точно будет, в этом не сомневаюсь. Плюс, имеется слот под 2,5-дюймовый накопитель, будь то HDD или SSD на ваш выбор, объем тоже не уточняется. Имеется даже разъем для M.2 накопителя, весьма полезно, если вы вдруг решите улучшить свой компьютер. Отдельно хотелось бы похвалить разработчиков за внимание к деталям — они добавили в компьютер дискретную звуковую карту ESS Sabre, которая выдает отличное звучание. Это очень крутая деталь, на самом деле.

Дизайн корпуса

Очень понравилось, как компания выполнила свой компьютер. В принципе, предыдущие варианты тоже были достаточно интересными и стильными, но теперь пришла эра прозрачных боковых панелей и здесь она тоже имеется. На лицевой панели у нас разъем для наушников, пару USB-портов и панели с подсветками. Выглядит очень круто, особенно понравилась реализация клавиши подачи питания. На боковой панели размещено небольшое окно, сквозь которое пробивается подсветка и можно увидеть начинку компьютера. Весит компьютер в собранном состоянии 8 килограмм, это довольно немного по нынешним меркам.

Итог

Пока что стоимость компьютера производитель не называет. Это вполне логично — здесь очень много переменных и называть цену, а потом объяснять почему та или иная комплектация стоит других денег очень неудобно. С другой стороны, можно было бы как-то указать начальную и конечную стоимость, чтобы пользователи могли сравнивать и смотреть на варианты. С другой стороны, это довольно красивый и уже готовый к играм компьютер. Ставите такой в гостиной, докупаете геймпад и вот вам крутая консоль игровая для 4К гейминга со всеми вытекающими удовольствиями.

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