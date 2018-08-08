Предварительный обзор Canon PowerShot SX740 HS. Компактный и с зумом

2018-08-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Canon PowerShot SX740 HS; [120]
В последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объяснить — для аматоров, то есть тех, кто не зарабатывает на фотографии, зеркальный фотоаппарат не нужен. У большинства путешественников для съемки окружающей среды хватает и обычного смартфона, но если вы хотите на уровень выше подняться, то лучше взять компактную беззеркальную камеру вроде Canon PowerShot SX740 HS. Она в разы компактнее любой зеркалки, но фотографии получаются примерно на аналогичном уровне. Конечно, вы не сможете менять объектив или ставить дополнительную вспышку, но если вы не профессионал и нужно просто снять красивое море или достопримечательности, то не обязательно таскать с собой целый рюкзак аппаратуры. Сегодня мы поговорим обо всех преимуществах и недостатках данного решения, хотя слабых мест обнаружить лично мне не удалось. Вероятно, их просто нет.

Характеристики

За основу фотоаппарата взята матрица типа КМОП с диагональю 1/2,3 дюйма с разрешением 20 Мп. Это вполне неплохая матрица для столь компактного фотоаппарата, лишь немного хуже уровнем, чем зеркальные фотоаппараты начального уровня. Картинка получается довольно детализированная, с большим количеством света, а за обработку изображений отвечает процессор Digic 8. Это новая модель «камня», так что если вы хотели себе современный и шустрый продукт, то новый гаджет Canon прямо по всем фронтам удовлетворит запросы гурманов. Отметить стоит объектив с фокусным расстоянием от 24 до 960 мм при 40-кратном зуме. Это позволит вам снимать как широкоформатные фотографии природы, так и удаленные предметы. Правда, лучше использовать штатив, иначе на максимальном фокусном расстоянии могут возникнуть проблемы с дрожанием картинки. В целом, начинка здесь отменная.

Дизайн корпуса

Поставляется камера в двух цветовых вариантах — черный и серебристый. Второй вариант выглядит более привлекательным, так как там ручка выполнена в стиле дерева (хотя это пластик коричневого цвета) и это смотрится дороже. Зато черная модель более практичная при переездах. На верхней грани имеется масса аппаратных органов управления, это позволит вам без труда работать с качеством изображения прямо во время съемки. Габариты гаджета очень порадовали, это один из самых компактных фотоаппаратов в своем классе, что очень важно в путешествиях и поездках.

Особенности

Камера умеет снимать фотографии при максимальном разрешении в 5184 на 3888 точек, имеется серийная съемка до 10 кадров в секунду. Есть съемка видео в разрешении 4К и FullHD, то есть вы можете в пути даже настроить качество видео и снимать путешествия. Отдельно стоит похвалить разработчиков за экран, который не только сенсорный, но еще и откидывается в обратную сторону. Можно снимать видеоблоги и получать от этого массу удовольствия без дополнительных аксессуаров или оператора рядом. Отличный вариант для начинающего видеоблогера, не желающего снимать на смартфон или здоровенную зеркалку.

Итог

Дальше — самое приятное. Продукт отдают всего за 400 долларов, то есть это действительно доступный фотоаппарат, даже если не учитывать, что он в сегменте фотокомпактов. С этим гаджетом можно спокойно ходить на презентации, ездить в путешествия или снимать домашние праздники, проводить разнообразные съемки в парке, снимать на видео походы в разные интересные места. При своих характеристиках и стоимости это одно из топовых устройств на данный момент, которое явно привлечет внимание огромной аудитории пользователей.

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