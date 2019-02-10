Предварительный обзор Chromebase 24I2. Моноблок на ChromeOS

В последнее время пользователи стали все чаще отказаться от стандартных в нашем понимании компьютеров. Это довольно дорогостоящие пыльные коробки, которые нужно постоянно очищать от сора и следить за разными комплектующими, которые еще и из строя могут выйти. Обычный пользователь не знает, как вытянуть видеокарту и очистить ее, как правильно поменять термопасту или перебрать систему заново. Кроме того, большинству это и не нужно — если вы не геймер и не работаете с тяжелым контентом, то вам хватит самой простой системы для выхода в интернет. Например, система Acer Chromebase 24I2 полностью удовлетворит ваши потребности в производительности, плюс этот компьютер стоит заметно дешевле своих потенциальных конкурентов. Зачем платить больше, если ваша цель — смотреть фильмы, общаться в социальных сетях и все в таком духе? Сегодня мы посмотрим на то, что умеет этот компьютер.

Характеристики

Нужно понимать, что данный компьютер представляет собой довольно простую систему для тех, кто не требует от устройства невероятной производительности. Здесь установлен процессор Intel Core восьмого поколения, точную модель никто не уточняет. Думаю, это какая-то базовая версия процессора, которая позволяет запускать офисный пакет приложений, браузер и прочие стандартные приложения. Поддерживать производительность системы будет оперативная память на 8 гигабайт, чего тоже вполне предостаточно — если не играть в игры, то и 4 гигабайт хватает за глаза. Здесь даже с небольшим запасом получается. Встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт, это неплохой SSD с отличной скоростью чтения и записи. Его хватает, чтобы с комфортом работать как с документами, так и запускать систему или смотреть ролики в интернете. Большего мы от этого компьютера и не требуем.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что выглядит компьютер вполне привлекательно — у него стильный корпус серебристого цвета, довольно тонкая рамка справа и слева от дисплея. Сверху и снизу, правда, рамка достаточно толстая, чтобы туда уместить разные элементы вроде веб-камеры или клавиш управления. Порадовала ножка, которая получилась довольно изящной, но при этом прочной и устойчивой к вибрации стола. Поставка V-образной формы с ножкой являются одним целым и выглядит это очень круто и дорого. Даже не верится, что это вполне доступная система, а не дорогой компьютер для корпоративного сектора.

Особенности

Диагональ дисплея данного монитора составляет 24 дюйма и этого предостаточно для комфортной работы — вы можете с удовольствием работать с документами, читать информацию в интернете, смотреть фильмы или сериалы. Отдельно стоит похвалить IPS матрицу с разрешением 1920 на 1080 точек — это идеальное решение для данного компьютера. Ставить сюда 2К или 4К разрешение было бы просто глупо, ведь главное в новой системе — ее доступность. Работает компьютер, естественно, на операционной системе от компании Google.

Итог

Нужно понимать, что это компьютер для тех, кто потребляет контент — смотрит видео, фильмы с сериалами, качает музыку или работает с документами. Это не игровой компьютер, он не подходит для работы с видео, да и с фото тоже с трудном. Однако, большинству это и не нужно. Многие из нас просто читают новости, общаться в социальных сетях и смотрят фильмы по вечерам, им не нужна мощная и громкая система. Достаточно простого компьютера формата «все-в-одном», который стоит недорого и занимает минимум места на рабочем столе. Теперь такой компьютер есть и если вы давно что-то такое хотели, то самое время посмотреть на эту новинку.