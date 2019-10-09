Предварительный обзор Corsair Vengeance 5181. Мощный ПК

Характеристики

Обычно пользователи весьма негативно высказываются о готовых компьютерах, так как это не самый оптимальный вариант и самостоятельно можно за те же деньги собрать отличную модель. Сегодня мы поговорим о компьютере, который смело развеял хот миф и оказался даже более выгодным вложением денег, чем сборка компьютера из отдельных компонентов.

За основу производительности системы взят процессор Intel Core i7-9700K, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 3,6 гигагерца в режиме штатной нагрузки и 4,9 в режиме автоматического разгона. То есть, производительности у процессора предостаточно и если вы хотите не только играть, но и запускать стримы или просто работать с фотографиями или видео, то это идеальный выбор — процессор себя очень хорошо показывает. За графику ноутбука отвечает видеокарта GeForce RTX 2070 Super от компании NVIDIA, которая прекрасно справляется с играми в разрешении 4К и вообще не требует апгрейда в ближайшие несколько лет. Это действительно крутая видеокарта, пусть она и не является флагманской, и ее хватит на любые задачи в течение лет пяти точно. Думаю, при покупке столь дорогого игрового компьютера геймеры хотят получить бонус в виде спокойствия.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что поддерживать производительность компьютера будет оперативная память Vengeance RGB PRO DDR4-2666 объемом всего 16 гигабайт. Для современного пользователя этого хватит, но хотелось бы все же получить больше оперативной памяти. Через пару лет этого будет уже недостаточно и тогда пользователь будет вынужден искать похожие планки памяти и надеяться, что они будут работать корректно. Также стоит отметить, что внутри компьютера установлен твердотельный накопитель формата M.2 объемом 960 гигабайт. Этого хватит для игр, но вам все равно нужно будет докупить еще накопитель или даже два, ведь современные проекты весят очень много и на одном накопителе далеко не уедешь. Да и M.2 будет нагреваться при постоянной нагрузке и терять память, так что это не лучшее решение на самом деле. Но, производитель делал ставку на лучшие характеристики и их он получил.

Итог

Внешне компьютер очень привлекательно смотрится благодаря фирменному корпусу компании Corsair, который вмещает в себя достаточно привлекательные характеристики в компактном формате. На лицевой панели можно заметить условное разделение корпуса на две половины, на левой грани имеется стеклянная прозрачная панель и в целом это смотрится достаточно привлекательно. Также стоит отметить, что на лицевой панели половина площади прозрачная и за ней установлены большие вентиляторы с подсветкой, которые смотрятся достаточно привлекательно и освещают вашу комнату и сам компьютер. Внутри все тоже довольно ярко и круто — светится оперативная память, видеокарта, вентиляторы системы охлаждения. Вообщем, в плане внешнего вида у продукта все довольно привлекательно — производитель постарался использовать лучшее, что есть у него в арсенале.

За данный игровой компьютер производитель просит 2000 долларов и если посчитать стоимость комплектующих, которые вы будете покупать в обычном магазине, то примерно так и получается. Производитель собирает компьютер из своих же комплектующих и потом продает вам с небольшой накруткой. Получается, что собрать ПК самостоятельно и купить его — одинаково по стоимости. Если вы хотите именно готовое решение, которое прямо из коробки будет работать и запускать игры, то стоит присмотреться к данной модели. У нее есть все необходимое.