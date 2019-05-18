Предварительный обзор Corsair Vengeance 5185. Очень крутой ПК

В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали более интересными и больше людей хочет в эти игры заходить с высоким качеством картинки. Вот только не у каждого же есть достаточное количество знаний и навыков, чтобы спокойно взять и собрать компьютер из отдельных комплектующих, а потом еще его и запустить. Именно благодаря этому компьютеры в полной сборке и стали популярными — вы можете за адекватные деньги купить мощную систему и играть так, как вам хочется, без дополнительной головной боли. В этом плане компьютер Corsair Vengeance 5185, который только-только представили, подходит просто идеально — у него есть всё, что нужно современному геймеру для комфортной игры или работы с каким-то тяжелым контентом. Так что мы решили познакомить вас с данной системой поближе, чтобы было понимание того, что можно взять сейчас в готовом варианте.

Характеристики

За основу производительности данного компьютера взят процессор Intel Core i7-9700K, который отлично себя зарекомендовал на рынке. Дело в том, что это процессор девятого поколения, то есть в нем заложены все самые новые технологии и он показывает максимальную производительность в своем классе. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 3,6 гигагерца в штатном режиме. Этого хватит как для игр, так и для работы с каким-то тяжелым контентом. Более того, в режиме Turbo процессор умеет автоматически разгоняться до 4,9 гигагерц, чтобы выдавать больше мощности. Кроме того, вы можете модель разгонять — набор логики Z390 и индекс К в названии предоставляют вам возможность гонять процессор по множителю и получать даже больше производительности. Отличная модель для игрового или рабочего компьютера, без сомнений.

За графику нового компьютера отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080, которая обзавелась 8 гигабайтами встроенной памяти и показывает себя просто шикарно даже в 4К разрешении. Если вы давно мечтали поиграть в крутые современные проекты, то эта видеокарта сможет исполнить все мечты и желания. Поддерживать производительность системы будет оперативная память Vengeance RGB PRO DDR4-2666 на 16 гигабайт. Не стоит удивляться объему — это игровой ПК, а не система для монтажа, так что больше 16 гигабайт оперативной памяти просто не нужно. В целом, основные параметры системы вас точно порадуют.

Дизайн корпуса

В компании Corsair отлично понимают, что нужно делать не просто мощный компьютер, но и красивую систему. Пользователи крайне часто отдают предпочтение компьютеру только исходя из его внешних характеристик, тогда как параметры могу уйти на второй план. С Corsair Vengeance 5185 именно такая история — как можно не влюбиться в компьютер с СЖО, яркой подсветкой и прозрачными панелями со всех сторон? Это не только крутая система для работы, но и целый объект для получения эстетического удовольствия. Этим готовые сборки тоже хороши — они радуют ваш глаз сразу после покупки.

Итог

Теперь о самом главном — о стоимости. За данную систему просят 2500 долларов, что, конечно, дороже аналогичного ПК, если его собирать отдельно. Но, мы тут посчитали и получилось, что вы платите на 200 долларов больше, что не так уж и много на самом деле. Зато вы получаете полностью рабочий компьютер, у которого вообще нет проблем с производительностью в играх или программах. Шикарное решение для геймера, стримера или того, кто работает с фото и видео. Ждем стоимости для нашей страны и тогда можно будет говорить более предметно о конкурентах. Согласны?