Предварительный обзор Corsair Vengeance 6100. Готовый игровой монстр

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютере, который является готовым решением и отлично справляется с поставленными задачами. Это игровой компьютер, но на нем, естественно, можно работать с видео или изображениями. Главное преимущество продукта именно в том, что вы можете использовать его сразу из коробки.

Характеристики

Стоит сказать, что в плане внешнего вида у компьютера все очень даже хорошо, так как устройство собрано в фирменном корпусе. Условно его можно разделить на две секции, каждая из которых отвечает за свои элементы. Большая секция предполагает установку материнской платы, видеокарты, системы охлаждения, оперативной памяти — она обрамлена стеклянной панелью и выглядит достаточно привлекательно, чтобы пользователь наслаждался эстетической стороной продукта. Вторая секция, которая находится сзади, располагает в себе блок питания и накопители со всеми кабелями. Здесь уже нет стеклянной панели, чтобы пользователь не видел все эти некрасивые элементы, которые никак стильно не организовать. А на лицевой панели расположена стеклянная панель, сквозь которую тоже видно вентиляторы с подсветкой. Очень привлекательно сделано — производитель явно знает в этом толк.

Особенности

Компьютер Corsair Vengeance 6100 поставляется в двух вариантах комплектации, которые позволяют вам выбрать ту мощность, которая вам больше всего подходит. Однако стоит понимать, что производитель все же не дает широкого спектра параметров. Например, за основу моделей взят процессор AMD Ryzen 7 3700X, который работает на восьми вычислительных ядрах при шестнадцати потоках — это достаточно производительное устройство, которое отлично справляется с поставленными задачами. Работает процессор в режиме штатной нагрузки при частоте 3,6 гигагерца, а в режиме повышенной нагрузки при частоте 4,4 гигагерца. Конечно, никто не запрещает вам заниматься разгоном, но в целом и этой производительности вам хватит с головой на все задачи, как игрового, так и рабочего типа. К сожалению, выбрать другой вариант процессора нельзя — производитель использует только эту модель.

Итог

Производитель решил в своем компьютере использовать исключительно свои комплектующие. Конечно, нам не совсем понятно, какая там стоит материнская плата, но все остальные характеристики выглядят очень даже достойно. Оперативная память Vengeance RGB Pro DDR4-3200 с общим объемом 16 гигабайт отлично справляется с игровыми задачами, а за охлаждение продукта отвечает система жидкостного охлаждения Hydro Series H100i RGB Platinum. Это довольно продвинутый вариант, у которого предостаточно возможностей для работы с разными режимами процессора. Видеокартой выступит модель AMD Radeon RX 5700 XT с 8 гигабайтами видеопамяти, которая отлично справится с играми даже в 4К. То есть, производитель отказался от дополнительных брендов и сделал свою собственную сборку без чужих комплектующих. Это достаточно круто.

Компьютер получился достаточно дорогим — производитель продает его за 1999 долларов. Мы примерно посчитали и получили стоимость комплектующих на уровне 1800 долларов с учетом материнской платы недорогого уровня. То есть, пользователь переплачивает за то, что компьютер уже собран, 200 долларов. Даже если вы закажите те же комплектующие и заплатите за сборку в магазине, такой компьютер обойдется вам заметно дешевле, но выбор остается уже за пользователем. Все же готовый ПК с гарантией имеет некоторые плюсы, но и минусов у него предостаточно.