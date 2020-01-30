Предварительный обзор Corsair Vengeance 6100. Готовый игровой монстр

2020-01-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Corsair Vengeance 6100; [20]
Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютере, который является готовым решением и отлично справляется с поставленными задачами. Это игровой компьютер, но на нем, естественно, можно работать с видео или изображениями. Главное преимущество продукта именно в том, что вы можете использовать его сразу из коробки.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что в плане внешнего вида у компьютера все очень даже хорошо, так как устройство собрано в фирменном корпусе. Условно его можно разделить на две секции, каждая из которых отвечает за свои элементы. Большая секция предполагает установку материнской платы, видеокарты, системы охлаждения, оперативной памяти — она обрамлена стеклянной панелью и выглядит достаточно привлекательно, чтобы пользователь наслаждался эстетической стороной продукта. Вторая секция, которая находится сзади, располагает в себе блок питания и накопители со всеми кабелями. Здесь уже нет стеклянной панели, чтобы пользователь не видел все эти некрасивые элементы, которые никак стильно не организовать. А на лицевой панели расположена стеклянная панель, сквозь которую тоже видно вентиляторы с подсветкой. Очень привлекательно сделано — производитель явно знает в этом толк.

Характеристики

Компьютер Corsair Vengeance 6100 поставляется в двух вариантах комплектации, которые позволяют вам выбрать ту мощность, которая вам больше всего подходит. Однако стоит понимать, что производитель все же не дает широкого спектра параметров. Например, за основу моделей взят процессор AMD Ryzen 7 3700X, который работает на восьми вычислительных ядрах при шестнадцати потоках — это достаточно производительное устройство, которое отлично справляется с поставленными задачами. Работает процессор в режиме штатной нагрузки при частоте 3,6 гигагерца, а в режиме повышенной нагрузки при частоте 4,4 гигагерца. Конечно, никто не запрещает вам заниматься разгоном, но в целом и этой производительности вам хватит с головой на все задачи, как игрового, так и рабочего типа. К сожалению, выбрать другой вариант процессора нельзя — производитель использует только эту модель.

Особенности

Производитель решил в своем компьютере использовать исключительно свои комплектующие. Конечно, нам не совсем понятно, какая там стоит материнская плата, но все остальные характеристики выглядят очень даже достойно. Оперативная память Vengeance RGB Pro DDR4-3200 с общим объемом 16 гигабайт отлично справляется с игровыми задачами, а за охлаждение продукта отвечает система жидкостного охлаждения Hydro Series H100i RGB Platinum. Это довольно продвинутый вариант, у которого предостаточно возможностей для работы с разными режимами процессора. Видеокартой выступит модель AMD Radeon RX 5700 XT с 8 гигабайтами видеопамяти, которая отлично справится с играми даже в 4К. То есть, производитель отказался от дополнительных брендов и сделал свою собственную сборку без чужих комплектующих. Это достаточно круто.

Итог

Компьютер получился достаточно дорогим — производитель продает его за 1999 долларов. Мы примерно посчитали и получили стоимость комплектующих на уровне 1800 долларов с учетом материнской платы недорогого уровня. То есть, пользователь переплачивает за то, что компьютер уже собран, 200 долларов. Даже если вы закажите те же комплектующие и заплатите за сборку в магазине, такой компьютер обойдется вам заметно дешевле, но выбор остается уже за пользователем. Все же готовый ПК с гарантией имеет некоторые плюсы, но и минусов у него предостаточно.

Комментарии и отзывы Corsair Vengeance 6100
Обзор Warface: Global Operations. Шикарн...
Обзор Warface: Global Operations. ШикарнСегодня у нас на обзоре достаточно интересная мобильная игра, которая позволит от души пострелять по вирт...
Vivo iQoo Pro 5G и его технические харак...
Vivo iQoo Pro 5G и его технические харакКомпания Vivo выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием iQoo Pro 5G. В харак...
Фирменная новинка от Honor 20S...
Фирменная новинка от Honor 20SКомпания Honor выпустила флагманский смартфон среднего варианта под названием Honor 20S. В характеристик...
Новый флагман от Huawei Nova 5T...
Новый флагман от Huawei Nova 5TКомпания Huawei выпустила классический смартфон среднего варианта под названием Huawei Nova 5T. В характе...
Модный дизайн от Vivo Y12...
Модный дизайн от Vivo Y12Компания Vivo выпустила красочный и модный смартфон для молодежной публике под названием Vivo Y12. В ха...
Модульная новинка Fairphone 3 ...
Модульная новинка Fairphone 3 Компания Fairphone выпустила новый мощный смартфон среднего варианта под названием Fairphone 3. В хара...
Яркая модель от Meizu 16s Pro ...
Яркая модель от Meizu 16s Pro Компания Meizu выпустила флагманский смартфон среднего варианта под названием 16s Pro. В характеристики ...
Стали известны игры, которые войдут в фе...
Стали известны игры, которые войдут в феSony представила игры, которые пополнят библиотеку PS Plus в ноябре. ...


Обзор Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб. Внешний накопитель размером в два спичечных коробкаОбзор Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб. Внешний накопитель размером в два спичечных коробка
Обзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизниОбзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизни
Обзор Candy CXSN 171 IXH. Народный Side-by-Side холодильникОбзор Candy CXSN 171 IXH. Народный Side-by-Side холодильник
Обзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домомОбзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домом
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. П...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. ПPlayStation VR начал продаваться еще осенью 2016 года. И пусть вначале фанаты его приняли достаточно неод...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. И...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. ИСегодня мы поговорим о весьма необычном решении, которое привлекло наше внимание. Разработчики показали б...
Обзор Pocket World 3D. Шикарный паззл...
Обзор Pocket World 3D. Шикарный паззлСегодня мы поговорим о достаточно необычном игровом продукте, который отлично справляется с развлечением ...
Xiaomi объявила 2020 год годом своей эко...
Xiaomi объявила 2020 год годом своей экоНа днях компания Xiaomi подвела итоги 2019 года, рассказав о своих продажах, достижениях, партнерских сог...
Предварительный обзор Patriot Viper V380...
Предварительный обзор Patriot Viper V380На рынке игровой гарнитуры, как и в целом на рынке игровой периферии, можно заметить серьезный застой — п...
Обзор The Coma 2: Vicious Sisters. Очень...
Обзор The Coma 2: Vicious Sisters. ОченьОчень часто разработчики хорроров забывают, что пугать геймера монстрами или скримерами совершенно не обя...
Обзор Lake Ridden. Красивая головоломка...
Обзор Lake Ridden. Красивая головоломкаНа рынке довольно мало интересных головоломок для ПК, так как обычно этот жанр пользуется большей популяр...
Обзор VICTORINOX VX SPORT SCOUT. Вместит...
Обзор VICTORINOX VX SPORT SCOUT. ВместитСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию современный рюкзак для любителей активного образа жизни ...
Предварительный обзор Yeston Radeon RX 5...
Предварительный обзор Yeston Radeon RX 5Мы решили поговорить о достаточно необычной видеокарте, которая выполнена в оригинальном цветовом оформле...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5В последнее время на рынке компьютерных корпусов застой, так как производители не знают, как привлечь вни...
Предварительный обзор Fujifilm X-T200. Ш...
Предварительный обзор Fujifilm X-T200. ШОфициально представлен новый фотоаппарат компании Fujifilm, который смотрится достаточно интересно, облад...
Обзор StretchBot. Крутой платформер...
Обзор StretchBot. Крутой платформерВ последнее время все чаще и чаще мы приходим к мысли, что игры от независимых студий способны удивлять н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor