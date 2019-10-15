Предварительный обзор Corsair i145. Мощный игровой ПК

Характеристики

В последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило производителям выпускать все больше и больше моделей. В итоге мы получаем действительно крутые решения, которые за свои деньги спокойно уделывают даже сборки от профессионалов. Давайте посмотрим на яркого представителя компьютеров нового поколения.

За основу производительности компьютера Corsair i145 взят процессор Intel Core i9-9900K поколения Coffee Lake, который выдает просто безумную производительность. Это один из самых мощных настольных процессоров на рынке, который может похвастаться восемью вычислительными ядрами и шестнадцатью потоками обработки информации. В режиме штатной нагрузки процессор выдает тактовую частоту на уровне 3,6 гигагерца, тогда как в режиме разгона частота достигает 5,0 гигагерц. Этого предостаточно не только для игровых задач, но и для работы с видео, фото, объемными проектами и прочими вещами. То есть, производитель вроде как позиционирует свой компьютер в роли игрового решения, но на самом деле это просто мощнейшая станция для выполнения абсолютно любых задач. Ведь помимо мощного процессора здесь есть тьма дополнительных бонусов, которые тоже важны.

Дизайн корпуса

Например, за графику компьютера отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, которая на текущий момент является самым мощным решением на рынке. Эта видеокарта обеспечит вас достаточным объемом видеопамяти и мощностью, чтобы запускать игровые проекты в разрешении 4К на самых высоких настройках графики и стабильно высокой частотой кадров. Для многих геймеров, которые хотят получить максимум удовольствия от игрового процесса, это шикарная возможность еще много лет даже не думать о том, что происходит на рынке компьютерного железа — видеокарта не потребует обновления еще лет пять как минимум. Поддерживать производительность системы будет оперативная память объемом 32 гигабайта формата DDR4-2666, а хранить личный контент производитель предлагает на SSD формата M.2 объемом до 960 гигабайт или на обычном HDD с объемом до 2 терабайт. Места для игр и прочих радостей хватит с головой.

Итог

Производитель сделал большой упор на компактность и ради этого уменьшил корпус до весьма небольших размеров. На фронтальной стороне продукта расположена сплошная пластиковая панель темно-серого цвета, на которой слева и справа размещены светодиодные полосы. Выглядит крайне необычно и стильно, плюс в темноте светится привлекательно. В самой нижней части фронтальной панели можно заметить 3,5-мм джек для подключения наушников, плюс два USB-порта и один HDMI для подключения шлема виртуальной реальности. Все остальные порты расширения размещены на тыльной панели. На левой и правой панелях корпуса можно заметить приличного размера перфорацию, которая позволит корпусу пропускать достаточно воздуха и не перегреваться даже при столь компактных размерах. Да и не будем забывать, что таких компактных корпусов на рынке практически нет.На текущий момент у данного компьютера нет ни даты релиза, ни официальной стоимости, ничего. Но, производитель показал абсолютно все характеристики и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что данный компьютер многим будет интересен. Ведь вам не нужно покупать комплектующие и переживать, будут ли они работать нормально и не будет ли у вас каких-либо проблем при сборке. Просто заказываете Corsair i145, достаете из коробки, подключаете монитор с периферией и все, можно спокойно играть и получать удовольствие.